نيويورك تايمز: عشرات آلاف الجنود سيشاركون بالهجوم البري على غزة

(MENAFN
- Amman Net) نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن ضباط إسرائيليين كبار تأكيدهم أن عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين سيشاركون في الهجوم البري على غزة.
وفي وقت سابق أمس السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لعمليات برية كبيرة، مع تزايد التوقعات بتوغل وشيك لقطاع غزة بعد أكثر من أسبوع من عملية "طوفان الأقصى".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته انتشرت في جميع أنحاء إسرائيل، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، "مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة".
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