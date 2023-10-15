نيويورك تايمز: عشرات آلاف الجنود سيشاركون بالهجوم البري على غزة

MENAFN - Amman Net) نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن ضباط إسرائيليين كبار تأكيدهم أن عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين سيشاركون في الهجوم البري على غزة.

وفي وقت سابق أمس السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لعمليات برية كبيرة، مع تزايد التوقعات بتوغل وشيك لقطاع غزة بعد أكثر من أسبوع من عملية "طوفان الأقصى".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته انتشرت في جميع أنحاء إسرائيل، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، "مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة".