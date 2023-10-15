Sunday, 15 October 2023 01:19 GMT

نيويورك تايمز: عشرات آلاف الجنود سيشاركون بالهجوم البري على غزة

10/15/2023 5:09:56 AM
(MENAFN- Amman Net) نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن ضباط إسرائيليين كبار تأكيدهم أن عشرات آلاف الجنود الإسرائيليين سيشاركون في الهجوم البري على غزة.

وفي وقت سابق أمس السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يستعد لعمليات برية كبيرة، مع تزايد التوقعات بتوغل وشيك لقطاع غزة بعد أكثر من أسبوع من عملية "طوفان الأقصى".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن قواته انتشرت في جميع أنحاء إسرائيل، مما زاد من استعدادات العمليات للمراحل التالية من الحرب، "مع التركيز على العمليات البرية الكبيرة".

MENAFN15102023000209011053ID1107242097

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث