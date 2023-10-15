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الانتقادات للحكومة والجيش الإسرائيليين تتصدر عناوين إحدى كبريات الصحف الإسرائيلية

10/15/2023 5:09:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرضت الحكومة الإسرائيلية وقيادة الجيش لموجة انتقادات واسعة في ظل غياب هدف واضح لعملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقتها تل أبيب ردا على عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها "حماس".
وتصدرت هذه الانتقادات العناوين الرئيسية لصحيفة "يسرائيل هيوم" في اليوم التاسع لعملية "السيوف الحديدية"، حيث كان العنوان الرئيسي للصحيفة اليوم الأحد: "مطلوب هدف واضح وفوري".


ووفقا للصحيفة، فإن القيادة الإسرائيلية لم تحقق أي أهداف واضحة وحاسمة لهذه الحرب، وكل ما حققته هو اغتيال عدد من من قادة "حماس".
وكثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على قطاع غزة مستهدفة منازل المدنيين في مناطق متفرقة في القطاع، ما خلف مئات القتلى والجرحى والعدد في ازدياد مستمر، في أكبر مجزرة إسرائيلية بحق سكان القطاع المحاصر منذ العام 2014.


ويعاني القطاع المحاصر من كارثة إنسانية وسط نقص في المواد الغذائية والماء والأدوية، واكتظاظ المستشفيات بالجرحى والمصابين.

RT

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