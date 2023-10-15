Sunday, 15 October 2023 01:19 GMT

تربية لواء القويسمة تُشارك في فعاليات الورشة التوعوية في مجال الأمن السيبراني

10/15/2023 5:09:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شاركت مُديريّة التربيّة والتعليم للواء القويسمة في الورشة التوعويّة الخاصة بالأمن السيبراني والمُنظمة من قبل وزارة التربيّة والتعليم وبالتعاون مع المركز الوطني للأمن السيبراني، والتي عُقدت في مركز الملكة رانيا العبدالله لتكنولوجيا التعليم والمعلومات لأقسام الإعلام وتكنولوجيا التعليم والمعلومات.
وركزت الورشة على تعريف الأقسام المعنيّة بالأمن السيبراني وأهميّته والمخاطر التي تواجه المُستخدمين على شبكة الإنترنت، والتهديدات السيبرانية، بالإضافة إلى ضرورة تعزيز وحمايّة شبكات الإنترنت التي يستخدمونها داخل الوزارة، والحرص على سريّة البيانات وعدم تناقل الأرقام السريّة للأجهزة واستخدام الروابط من الجهات غير المعروفة قبل التحقق منها.
ويُشار إلى أن الورشات التوعويّة في مجال الأمن السيبراني والمُنظمة من قبل وزارة التربيّة والتعليم، تُعنى في حمايّة الأنظمة الإلكترونيّة والشبكات والبيانات من التهديدات السيبرانيَة والاختراقات، وحمايّة المعلومات الرقميّة وتدريب المُستخدمين على الوعي السيبراني للكشف المُبكر عن الاختراقات.




MENAFN15102023000208011052ID1107242095

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث