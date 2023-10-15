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الاحداث في غزة تُرسل موجات صادمة في الأسواق العالمية

10/15/2023 5:09:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقع خبراء ومحللون اقتصاديون، أن تشهد الأسواق العالمية مزيداً من التأثيرات المتتابعة، جراء الصراع في الشرق الأوسط، ويراقبون الوضع لمعرفة ما إذا كان الصراع سيجذب دولا أخرى قد ترفع أسعار النفط، مما سيدفع تدفق رؤوس الأموال إلى الأصول الآمنة.
وقال كبير الباحثين في برنامج أمن الطاقة وتغير المناخ في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بن كاهيل: "يبدو أننا نتجه نحو غزو بري واسع النطاق لغزة وخسائر كبيرة في الأرواح، في أي وقت ينفجر صراع بهذا الحجم، سيكون هناك رد فعل من السوق".
وعلى مدى الأسبوع الماضي ظهر تأثير المخاوف المتعلقة بالصراع في أسعار الأصول، مما ساهم في تراجع الأسهم يوم أول أمس الجمعة، وتراجع المؤشر ستاندرد اند بورز الأمريكي 0.5 %، أما أصول الملاذ الآمن فقد شهدت موجات شراء، فصعد الذهب أكثر من 3% ، ولامس الدولار الأمريكي أعلى مستوى في أسبوع.
وقفزت أسعار النفط نحو 6%، مع تحسب المستثمرين لتأثير الصراع على الإمدادات من الدول المجاورة في أكبر منطقة منتجة للنفط في العالم.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة أكشن إيكونوميكس في ولاية كولورادو مايكل إنجلوند: "إذا اتضح أنه الصراع يتوسع فإن أسعار النفط سترتفع أكثر".
ورجح أن يتسبب اتساع رقعة الصراع في ارتفاع التضخم، وبالتالي تسارع وتيرة عمليات رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم.




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