سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

MENAFN - Al Wakeel News)استقر سعر ليرة الذهب من عيار 21 بانواعها الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم الأحد .

حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 320 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 281 دينارًا ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم عند 39.5 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 38 ديناراً للشراء منهم .

