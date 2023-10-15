سعر ليرة الذهب 21 بالاردن اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
استقر سعر ليرة الذهب من عيار 21 بانواعها الانجليزية والرشادية بالاردن اليوم الأحد .
حيث بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات 320 دينارًا، وسعر الليرة الرشادية بوزن 7 غرامات 281 دينارًا ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 اليوم عند 39.5 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 38 ديناراً للشراء منهم .
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