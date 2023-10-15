ما هي تمارين الكارديو المريحة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أوضح المُحاضر في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، دانيال كابتاين، أن تمارين الكارديو المريحة ، التي تعتبر أحدث اتجاهات عالم الرياضة واللياقة البدنية حالياً، هي اتجاه جديد يتمثل في ممارسة تمارين قوة التحمل على نحو مريح وممتع، وليس على نحو شاق ومتعب.ومن أمثلة هذا الاتجاه الجديد الركض المريح في الحديقة مع الاستماع إلى بودكاست ممتع أو ممارسة تمارين قوة التحمل في المنزل أثناء مشاهدة المسلسل المفضل في ظل إضاءة حالمة.



فوائد للقلب والمفاصل والعضلات

وعن مميزات هذا الاتجاه، أوضح كابتاين أن تمارين الكارديو المريحة تعمل على تسهيل ممارسة التمارين الرياضية بشكل كاف في الحياة اليومية، مشيراً إلى أن النشاط البدني منخفض الشدة يعمل على تحفيز الجهاز القلبي الوعائي، ويساعد على تليين المفاصل وتنشيط العضلات على نحو مريح ولطيف للغاية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعد تمارين الكارديو المريحة سلاحاً فعالاً لمحاربة التوتر النفسي والأمراض المترتبة عليه.

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