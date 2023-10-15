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حزب الله يعلن استهداف موقع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا بالصواريخ الموجهة

10/15/2023 5:09:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن "حزب الله اللبناني" استهداف مركز تابع للجيش الإسرائيلي في مستوطنة شتولا على الحدود مع لبنان بالصواريخ الموجهة، مما ‏أدى إلى وقوع قتيل وإصابة آخرين في الجانب الإسرائيلي.‏
وجاء في بيان الحزب: "في سياق الرد على الإعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت الصحافيين وأدت لاستشهاد الصحفي ‏عصام العبدالله وجرح عدد من الصحفيين وأيضا القصف الذي أدى إلى إصابة منزل في شبعا ‏وأدى إلى استشهاد مواطنين، قامت مجموعة ‏الشهيدين علي يوسف علاء الدين وحسين كمال المصري صباح اليوم الأحد باستهداف مركز لجيش العدو الصهيوني في منطقة شتولا بالصواريخ الموجهة مما ‏أدى إلى وقوع عدد من الإصابات بين قتيل وجريح".‏


وشهدت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا طال مناطق سكنية بمحيط بلدتي عيتا الشعب وراميا.

RT

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