الخرابشة: 12 شركة أبدت اهتماماً بتوقيع اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم مع شركة الأردن للأمونيا الخضراء (Jordan Green Ammonia LLC) لإعداد دراسات الجدوى بهدف تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر في الأردن.

ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة والرئيس التنفيذي لشركة الأردن للأمونيا الخضراء الدكتور وائل سليمان.



وعن تفاصيل مذكرة التفاهم، قال الخرابشة أن المذكرة هي الثالثة من نوعها وقعتها الوزارة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وتحدد الإطار العام للتعاون لغايات تسهيل وتمكين الشركة من عمل دراسة جدوى أولية لإنشاء مشروع جديد للهيدروجين الأخضر، ولمدة عام واحد، مشيراً إلى أنه بعد الانتهاء من الدراسات الأولية للشركة وفي ضوء النتائج ستدخل الوزارة معها في اتفاقية إطارية وصولا الى الاتفاقية الاستثمارية النهائية للمشروع.



واعتبر الخرابشة خطوة التوقيع اليوم أنها تأتي ضمن أولويات الوزارة وتعتبر خطوة ايجابية استجابة للتوجيهات الملكية السامية لتعزيز الشراكات الخضراء وجعل الأردن مركزا إقليميا للتنمية الخضراء، وفي ضوء أولويات رؤية التحديث الاقتصادي (2020-2030) ومن ضمنها الاستثمار في مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن.



وأضاف الخرابشة أن استراتيجية الهيدروجين الأخضر في الأردن جاهزة وسيتم إطلاقها قريبا، وستلبي تطلعاتنا في تطوير الطاقة المتجددة، بناء على النجاحات التي حققها الأردن في نسب مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة الكلي وتوليد الكهرباء في الأردن.



وأكد الوزير الخرابشة أن 12 شركة أبدت اهتمامها بتوقيع اتفاقيات مع الوزارة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن، مثمناً الشراكة المتوازنة بين الوزارة والشركات الراغبة بالاستثمار في الهيدروجين الأخضر باعتباره الخيار المستقبلي والوقود الذي سيساعدنا في تحقيق أمن التزود بالطاقة والحفاظ على البيئة و تحقيق التزامات الأردن المتعلقة بالتغير المناخي.