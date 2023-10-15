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نادي الأسير: 470 حالة اعتقال بالضفة في غضون 8 أيام

10/15/2023 5:09:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تنفيذ حملات اعتقال في الضفة الغربية، هي الأعلى منذ سنوات مقارنة مع مستوى الاعتقالات، والمدة التي نفذت خلالها حملات الاعتقال.
وأوضح النادي في بيان صدر عنه، اليوم الأحد، بأن عدد حالات الاعتقال منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بلغ نحو 470 حالة اعتقال من الضفة الغربية، شملت كافة الفئات، إلى جانب المعتقلين من العمال داخل أراضي الـ48، وغزة التي لم يعرف أعدادهم بشكل دقيق حتّى اليوم.
وأشارت إلى أن عمليات الاعتقال تركّزت في محافظة الخليل التي سُجل فيها أعلى نسبة.
وأضاف نادي الأسير، أن قوات الاحتلال شنّت الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة اعتقالات واسعة طالت (65) فلسطينيا على الأقل، وتوزعت عمليات الاعتقال في أغلب محافظات الضّفة، بما فيها القدس المحتلة.

وفا


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