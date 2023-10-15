شاهد .. تساقط غزير للأمطار في اربد وعمان وجرش

شاهد .. تساقط غزير للأمطار في اربد وعمان وجرش
التاريخ
10/15/2023 5:09:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت عمّان واربد وجرش ظهر اليوم الأحد، تساقطاً غزيراً للأمطار.
وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غائما جزئيا الى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المحافظات الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت قد تكون ولفترات محدودة في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
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