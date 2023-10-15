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شاهد .. تساقط غزير للأمطار في اربد وعمان وجرش

10/15/2023 5:09:31 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت عمّان واربد وجرش ظهر اليوم الأحد، تساقطاً غزيراً للأمطار.


وبحسب إدارة الأرصاد الجوية، تكون الأجواء غائما جزئيا الى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في المحافظات الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت قد تكون ولفترات محدودة في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.


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