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الصفدي: ملتزمون بدعم الصحف الورقية والمسار المهني للتلفزيون وبترا

10/15/2023 5:09:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - زار رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وأعضاء المكتب الدائم اليوم الأحد مجلس نقابة الصحفيين حيث التقى بنقيب الصحفيين راكان السعايدة بحضور أعضاء مجلس النقابة.
وأكد كل من الصفدي والسعايدة أن مجلس النواب والجسم الصحفي شركاء في الرقابة على مختلف أوجه الشأن العام، مشددين على ضرورة تحمل الجميع لمسؤولياته الوطنية في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة من أخطار جراء العدوان الغاشم الذي تقوم به قوات الاحتلال.
وأكد الصفدي خلال اللقاء احترامه وتقديره الكبيرين للأسرة الصحفية، مشددا أن مجلس النواب حريص على تقديم مختلف أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتيسير مهمة وعمل مختلف وسائل الإعلام بخاصة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، لافتا إلى أنه سيتابع ملف المسار المهني لموظفي التلفزيون ووكالة الأنباء بترا، والمقر من الحكومة والمجمد منذ جائحة كورونا.
وقال الصفدي ان المجلس حريص على دعم الصحف الورقية، وسيبقى ملتزما بالتعاون مع نقابة الصحفيين حيال مختلف القضايا التي تعنى بالجسم الصحفي.
من جهته أكد نقيب الصحفيين حرص النقابة على الحفاظ على مكتسبات منتسبيها والدفاع عنهم، لافتا إلى أهمية التنسيق ما بين مجلس النواب والنقابة حيال مختلف التشريعات التي تعنى بالجسم الصحفي.
وحضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة والنائب الثاني يحيى عبيدات ومساعدا الرئيس فايزة عضيبات ومياده شريم، وأعضاء مجلس النقابة، نائب النقيب جمال شتيوي، وموفق كمال وزين الدين خليل وخالد القضاة وعلي فريحات وأمجد السنيد وجميل البرماوي وسامي الحربي.




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