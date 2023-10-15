على عكس الشائع .. 5 فوائد صحية للسمن الطبيعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - على عكس المعتقد الشائع، يعتبر السمن الطبيعي مصدرًا جيدًا للفيتامينات A وD وE وK، بالإضافة إلى أحماض أوميغا-3 وأوميغا-9 الدهنية، وتمنح العناصر الغذائية في السمن قيمة مضافة للنظام غذائي صحي.وبحسب موقع India Today، يوفر السمن الطبيعي 5 فوائد صحية سحرية كما يلي:1. يُحسن عملية الهضميعد السمن مصدرًا جيدًا لحمض البيوتريك، وهو حمض دهني قصير السلسلة يساعد على تحسين عملية الهضم. يمكن أن يساعد حمض البوتريك أيضًا في تقليل الالتهاب في الأمعاء.

2. يُعزز المناعة

يحتوي السمن على فيتامينات A وD، والتي تعتبر ضرورية لنظام المناعة الصحي. ويساعد فيتامين A على إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى. يساعد فيتامين D على تنظيم جهاز المناعة والحفاظ على عمله بشكل صحيح.



3. يُعزز صحة القلب

يوفر محتوى السمن من أحماض أوميغا-3 الدهنية فوائد لصحة القلب. يمكن أن تساعد أحماض أوميغا-3 الدهنية على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

4. يُحسن وظائف المخ

يجمع السمن بين أحماض أوميغا-3 وأوميغا-9 بنسب عالية، ومن المعروف أنها أحماض دهنية ضرورية لوظيفة الدماغ، إذ يمكن أن تساعد على تحسين الذاكرة والتعلم والتركيز.



5. يُعزز صحة البشرة

لأنه مصدر جيد للفيتامينات A وE، يعد السمن الطبيعي من العناصر الغذائية الضرورية لصحة الجلد. يساعد فيتامين A على إصلاح خلايا الجلد التالفة وتقليل ظهور التجاعيد، أما فيتامين E فهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجلد من التلف.

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