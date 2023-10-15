الدبلوماسية ليفيا لوي: التكتم هو أحد علاماتنا التجارية



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Livia Leu: "Diskretion ist eines unserer Markenzeichen" (الأصلي)Español (es) Livia Leu:“La discreción es uno de nuestros sellos distintivos”Português (pt) Livia Leu: "Discrição é uma de nossas marcas registradas"Français (fr) Livia Leu: ((La discrétion est notre marque de fabrique))Pусский (ru) Ливия Лой: ((Особенность Швейцарии - всегда действовать очень аккуратно))English (en) Switzerland's trademark is discretion, says top diplomat Livia Leu日本語 (ja) 「慎重さはスイスのトレードマークの1つ」前外務事務次官インタビューItaliano (it) Livia Leu: "La discrezione è uno dei nostri marchi di fabbrica"(uk) Лівія Лой: ((Особливість Швейцарії – завжди діяти акуратно))

شغلت ليفيا لوي منصب كاتبة الدولة في وزارة الخارجية وكبيرة المفاوضين في المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفي وقت سابق من حياتها المهنية، كانت الدبلوماسية رفيعة المستوى أيضًا رئيسة لبعثة سويسرا لدى إيران وسفيرة لدى فرنسا. وفي الخريف، ستنتقل هذه السيدة البالغة من العمر 62 عاما إلى برلين لتصبح سفيرة سويسرا لدى ألمانيا. وبهذا ستكون قد شغلت عدداً من أهم المناصب في سلك الدبلوماسية السويسرية.

SWI swissinfo: منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، تعيّن على سويسرا تحمّل الكثير من الانتقادات. وبعبارة صريحة: تم اتهام البلاد باستخدام تصورها القديم للحياد لأسباب انتهازية. كيف تُقيّمين سمعة سويسرا في الخارج؟

ليفيا لوي: كان الغرب موحدا في رده على الحرب في أوكرانيا. وأظهرت سويسرا تضامنها مع أوروبا. وسرعان ما اعتمدنا عقوبات الاتحاد الأوروبي وقمنا بزيادة دعمنا المالي واستثمرنا حتى الآن أكثر من 420 مليون فرنك سويسري (472 مليون دولار) في التعاون الدولي والمساعدات الإنسانية في أوكرانيا. واستقبلنا حوالي 80 ألف لاجئ ولاجئة لم يحصلوا على دعم الدولة فحسب، بل أيضاً على دعم العديد من الأفراد.

وحقيقة أننا لا نصدّر معدات حربية لأسباب تتعلق بالحياد أمر مقبول على نطاق واسع. يصبح الوضع أكثر تعقيدا عندما يتعلق الأمر بإعادة تصدير المواد الحربية السويسرية من بلدان ثالثة؛ بعض الدول الشريكة لديها مشكلة مع هذا النهج. ولكن إذا انتهت الأسلحة التي تحمل الصليب السويسري إلى منطقة حرب، فلن يهتم أحد بما إذا كانت قد وصلت إلى هناك بشكل مباشر أو غير مباشر.

هل يتعين عليك شرح ذلك للدول الشريكة؟

نعم، لقد اضطرت الدبلوماسية السويسرية مرارا وتكرارا إلى شرح موقفها للدول الشريكة. هناك فرق بين قانون الحياد، الذي تم تعريفه بدقّة، وسياسة الحياد التي تتيح مساحة أكبر للمناورة.

وبالمناسبة، تم تقديم ما يُسمى بشهادات المستخدم النهائي كتعبير عن مسؤولية الحكومات عن تصدير الأسلحة، لأن المكان الذي تنتهي إليه الأسلحة في نهاية المطاف من مسؤولية الحكومات أيضاً. ولكن هذه الحرب في أوروبا جلبت الكثير من التغييرات.

المزيد

المزيد

الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

ما هو حجم الضرر الذي ألحقته الحرب في أوكرانيا بالحياد السويسري؟

لا أعتقد أن الحياد السويسري في حد ذاته قد تعرّض لأي ضرر. ما يزال المجتمع الدولي يعتبر سويسرا دولة محايدة، حتى لو كانت روسيا ترى الأمر بشكل مختلف في الوقت الحالي.

انتقدت الولايات المتحدة سويسرا أيضًا. ولكن في الآونة الأخيرة، شاركت سويسرا في عملية تبادل للسجناء بين الولايات المتحدة وإيران. هل تعتقدين أن سويسرا قدمت مساعيها الحميدة في الوقت المناسب؟

لا أستطيع التعليق على ولاياتنا الحالية كقوة حماية. ولكن على الرغم من الشائعات، ليس صحيحا أن زمن تقديم المساعي الحميدة في سويسرا قد انتهى. وعلى الرغم من أن المزيد من الدول الكبيرة مثل الصين أو تركيا قد اضطلعت الآن بدور الوساطة وبدأت في إحداث تغييرات كبيرة في السياسة العالمية، إلا أنها تكمل جهود سويسرا لتعزيز السلام بدلا من التنافس معها.

لكننا ما نزال حاضرين في العديد من الدول. على سبيل المثال، نحن نعمل كقوة حماية بين جورجيا وروسيا. ترافق سويسرا أيضًا العديد من عمليات السلام والوساطات، على سبيل المثال، في كولومبيا أو نيجيريا. ولا تزال مساعينا الحميدة مطلوبة، ولكن لا يمكننا أن نتكلم عن هذا الأمر بشكل علني للغاية. يُعد التكتم أحد علاماتنا التجارية التي أكسبتنا التقدير.

سويسرا تشغل مقعدا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا العام. ما الّذي تم إنجازه حتى الآن؟

لقد حققنا الكثير في الأشهر الثمانية الأولى، وهناك دائمًا ما يكفي من القضايا التي يجب معالجتها في مجلس الأمن. ظن البعض أن مجلس الأمن سيتعطل تماماً مع نشوب الحرب في أوكرانيا، ولكن ذلك لم يحدث إلى الحد الذي كان يُخشى منه.

اتخاذ قرارات تتعلق بالحرب، وفي الوقت الحالي، أمر مستحيل تقريباً، لكن على الأقل يمكننا مناقشته في المجلس، حيث تقوم سويسرا بفضل تجربتها بدور مهم في تحقيق الإجماع والتوصل إلى تسوية. لقد لعبنا أيضًا دورًا فعالًا في اعتماد القرار الذي يسمح بوصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا.

لا تصل المساعدات إلى سوريا عبر هذا الممر في الوقت الحالي. فهل تلعب علاقة سويسرا المتدهورة مع روسيا دورا في عدم إمكانية إيجاد حل في مثل هذه "الصفقة البسيطة"؟

عذراً، إنها ليست "صفقة بسيطة" ولكنها معقدة إلى حد ما!

نعم، لكنها ليست صفقة سياسية، إنها صفقة إنسانية "فقط".

المشكلة هي أن الرئيس السوري لا يقبل الأمم المتحدة كسلطة صاحبة قرار في هذه الحالة. وهذا أمر لا يرتبط بعلاقة سويسرا مع روسيا.