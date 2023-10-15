نوفارتيس تنتقد الإجراءات الأمريكية للحد من ارتفاع أسعار الأدوية

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MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Novartis kritisiert US-Vorstoss zur Senkung der MedikamentenpreiseEnglish (en) Novartis blasts US move to rein in drug prices (الأصلي)

انضمّت نوفارتيس، شركة الأدوية العملاقة التي تتخذ من مدينة بازل مقرّاً لها، إلى الشركات المنتقدة لخطة حكومة الولايات المتحدة للحد من ارتفاع أسعار العقاقير بموجب قانون خفض التضخّم.

وقال المتحدثون باسم الشركة السويسرية في بيان صحفيرابط خارجي إن الأحكام المتعلقة بتحديد الأسعار بموجب القانون الهادف إلى خفض التضخّم في الولايات المتحدة "تعتبر غير دستورية" وسيكون من شأنها تقييد "قدرة صناعة الأدوية على اكتشاف وتطوير أدوية جديدة تنقذ الأرواح وتكون ذات فائدة لمن هم في أمسّ الحاجة إليها".

وجاءت هذه التعليقات بعد وقت قصير من كشف مراكز خدمات الرعاية الصحية والخدمات الطبية في الولايات المتحدة (CMS) عن العقاقير العشرة التي ستكون مدرجة في قائمة البحث على طاولة جولة المفاوضات الأوّلي. ومن بين هذه العقاقير "إنترستو" (Entresto) الذي تنتجه الشركة، ويُستخدم في علاج قصور القلب.

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