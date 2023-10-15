ما هي الثقافة السويسرية بالضبط؟

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في مؤتمر السويسريين والسويسريات في الخارج لعام 2023 المُنعقد في سانت-غالن، ناقش المشاركون والمشاركات ماهية الثقافة السويسرية، وما إذا كان يمكن اعتبارها "منتجاً للتصدير". فما رأيك؟ ماذا سيكون جوابك؟
تتبادر إلى الذهن العديد من الأمور عند التفكير في سويسرا؛ دقة المواعيد والجبال والجبن المُذاب. وهذه الأمور، وإن كانت تُشكِّل حقًّا جزءاً من صورة البلاد – مع أنَّ القطارات في سويسرا قد تتأخر أيضاً – إلَّا أنَّ السؤال هو: هل يمكن اعتبار هذه الصور النمطية أيضًا ملمحا من ملامح الثقافة السويسرية؟ في نهاية المطاف، يكتشف المرء معتقدات وتقاليد مختلفة في جميع أنحاء البلاد، سواء كانت لغوية أو دينية أو تتعلّق بأذواق المآكل. ربما تكون تلك أهم على المستوى الثقافي.
وعندما طرحنا على قرائنا هذا السؤال، تضمَّنت إجاباتهم أيضاً صوراً لما يمثل الثقافة السويسرية في الخارج. فبالإضافة إلى ساعات الوقواق، والشوكولاتة ومجسمات البقر الخشبية الصغيرة، كان هناك عدد من الأشياء الأخرى في هذا المزيج.
وبينما تسعى مختلف الشركات إلى رسم صورة إيجابية لسويسرا في الخارج، فإن أبناء سويسرا في الخارج هم الأقرب إلى السكان المحليين، ومن خلالهم تنعكس ثقافة البلاد. شاهد الفيديو من أجل تكوين فكرة خاصة بك.
ترجمة: ريم حسونة
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