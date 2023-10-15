تأثير العقوبات الروسية على البنوك السويسرية

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ويبدو أنَّ الطبقة الثرية الروسية باتت تحوِّل ثرواتها إلى وجهة أخرى، لا سيما إلى بلدان الشرق الأوسط، بعد أن أصبح الحياد السويسري مثارَ شكوكٍ.

+ إقرأ حول كيف توشك سويسرا أن تخسر عرشها على قمة الثروة العالمية

أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) في تقريرها المعنون "الثروة العالمية 2023" إلى "هجرة جماعية للأصول الروسية من أوروبا إلى الشرق الأوسط"، واستدَّلت على ذلك بارتفاعٍ قدره 88 مليار فرنك سويسري (100 مليار دولار أمريكي) في الثروات المودعة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنة الماضية وحدها، وهو النمو الأسرع على الإطلاق الذي يشهده أي مركز للثروات غير المقيمة.

ومن ناحية أخرى، أثارت الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً، وبلدان أخرى من مجموعة الدول الصناعية السبع، شكوكاً بشأن التزام سويسرا بتعقب أموال الأوليغارشية الروسية المخبأة في خزائن البنوك السويسرية.

أمَّا البنوك السويسرية، فتشتكي بدورها من زجِّها في مشكلة جديدة، وتحميلها أعباء معاملات إضافية فوق أعباء اللوائح الحالية لمكافحة التهرب الضريبي وغسيل الأموال.

وتحدَّث السيد فيليب ريكنباخر، الرئيس التنفيذي لبنك جوليوس باير ورئيس الجمعية السويسرية لإدارة الثروات عن هذا الموضوع خلال قمة للبنوك الخاصة انعقدت في شهر يونيو الماضي، وقال "إنَّ التناقضات بين أنظمة العقوبات [في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا] لا تنفكُّ تُحدث مشكلاتٍ كبيرةٍ تتعلق بالتنفيذ ومخاطر على مستوى الامتثال لا داعي لها".

خليط من العقوبات

يخلق هذا المزيج المعقد من العقوبات تحديات، لا سيَّما أمام البنوك التي تملك فروعاً في بلدان مختلفة حيث تتعرض هذه الاخيرة إلى مخاطر إضافية تفرضها الحاجة إلى التعاون مع البنوك المحلية، وقد يحدث أنَّ بعض هذه البنوك المحلية تتغاضى عن بعضٍ من قواعد العقوبات.

وتتجلّى التعقيدات التي تواجهها البنوك في تطبيق العقوبات في قضية أولغ تينكوف، الملياردير الروسي المقيم في سرابط خارجي ويسرا. إذ كانت بريطانيا البلد الوحيد الذي فرض عقوبات على تينكوف شخصيًّا، قبل أن تُلغيها مؤخراً. ومع ذلك، فقد فرضت جميع الدول الغربية عقوبات على البنك الذي أسسه، بنك تينكوف، مما اضطره لاحقًا إلى بيع البنك إلى رجل أعمال روسي من الطبقة الأوليغارشية.

أمَّا سويسرا، فقد قررت أن تتبنى العقوبات التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي، ولم يكن أمامها خيار سوى أن تتبنى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة التي يمتد نفوذها إلى خارج أراضيها بسبب قوة دولارها ونظامها المالي.

وتجادل المؤسسات المصرفية السويسرية، بأن سويسرا، التي اعتمدت هذه العقوبات برحابة صدر، حريٌّ بها في المستقبل أن تسعى سعيًا دؤوباً إلى تأدية دور فاعل في التأثير على حزم العقوبات الدولية بطريقة تتناسب مع أجندتها المحلية.

والواضح أن هذه المؤسسات مستاءة على وجه التحديد من شرط وضعه الاتحاد الأوروبي يفرض على المواطنين الروس الذين لا يحملون جنسية أو تصريح إقامة من أحد بلدان الاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا) أن يُفصحوا عن جميع الودائع التي تزيد قيمتها عن 100,000 يورو.

ووفقاً لغريغوار بوردييه، رئيس جمعية المصارف السويسرية الخاصة، فإنَّ "سويسرا لم تكن جاهزة للعقوبات، لأنها لم تكن طرفا في النقاشات التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبيبشأن هذه العقوبات.

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نقاش

ماذا تريد أن تعرف عن تطبيق العقوبات الروسية في سويسرا؟

سنجيب على بعض أسئلتكم عندما نختتم سلسلتنا.

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يونيو 2023 يوليو, 20 يونيو 2023 إعجاب تعليق فريق عمل دولي

وفي عالم يسوده تنوع جيوسياسي أكبر، جدير بنا أن ندرك أنَّ أحداثاً مفاجئة من المرجَّح أن تقع في المستقبل. ومن المفيد جدًّا أن تكون عضواً في فريق عمل عالمي، إذ يتيح ذلك فرصة المشاركة الفعّالة في توجيه مسار المناقشات بدلاً من مجرد الانسياق وراء الجموع".

وقد تشكَّل بالفعل فريق عمل معني بالنخبة والأوليغارش والوكلاء الروس، وهو فريق أنشأته مجموعة الدول الصناعية السبع، التي تشمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تنفيذ العقوبات الروسية: سويسرا في مرمى النيران

أدّى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى سلسلة من العقوبات على الأفراد والشركات والتجارة الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول مجموعة السبع الثرية. حافظت سويسرا على اتّباعها قرارات الاتحاد الأوروبي، حيث نفّذت الحزمة العاشرة من العقوبات في مارس الماضي.

ولم يمنع ذلك المجتمع الدولي، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومؤخرًا مجموعة السّبع، من انتقاد سويسرا لعدم القيام بما يكفي. وتشير هذه الجهات بأصابع الاتهام بشكل خاصّ إلى الكمية المحدودة من الأصول الروسية التي جمّدتها سويسرا، مجادلةً بأن الدولة الواقعة في جبال الألب يمكنها القيام بعمل أفضل في فرض العقوبات.

نلقي في هذه السلسلة نظرةً على الخطوات التي اتّخذتها سويسرا للامتثال للمعايير الدولية، ونتوقّف عند المحطّات التي تخلّت فيها عن الرّكب. نتساءل عن أسباب العقوبات وعواقبها على تجّار السّلع المقيمين في سويسرا. كما نقوم بتحليل الأصول الروسية في البلاد ونشرح كيف يتعامل بعض الأوليغاركيين مع العقوبات.

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ومن الظاهر أن لا أحد يعلم بالضبط مقدار الأموال التي يخفيها الأثرياء الروس في سويسرا. إلَّا أنَّ رابطة المصرفيين السويسريين تُقدِّرها بنحو 150 مليار فرنك سويسري (173 مليار دولار)، وهو مبلغ يكاد لا يُذكر بالمقارنة مع 2.2 تريليون فرنك سويسري؛ قيمة الأصول غير المقيمة التي تديرها بنوك سويسرية.

وكان القرار بالإفصاح عن الودائع التي تزيد عن 100,000 فرنك سويسري التي تعود لمواطنين روس لا تربطهم أي صلات بالاتحاد الأوروبي أو الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، قد كشف عن 46 مليار فرنك سويسري. وكانت سويسرا جمَّدت 7.5 مليارات فرنك سويسري من الأصول الروسية الخاضعة للعقوبات التي يمكن استخدامها في المعاملات المصرفية، بالإضافة إلى نحو 15 عقارا تعود ملكيتها إلى أثرياء روس.

وقال مارتن هيلتي، رئيس الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية (Transparency International Switzerland)، في حديث أدلى به إلى SWI swissinfo إنَّ: "المعلومات القليلة والمتفرقة حول الأصول الروسية في سويسرا تُشير إلى أن السلطات لا تنشط بما فيه الكفاية في البحث عن الأصول التي يخفيها أشخاص خاضعون للعقوبات، وعلى السلطات أن تُبادر إلى تنفيذ العقوبات من خلال الانضمام إلى فريق العمل الدولي". وحتى الآن، ترفض سويسرا هذا النوع من التعاون الدوليرابط خارجي ، وتعتبر أن العقوبات السويسرية تعمل بشكل جيد دون الانضمام إلى فريق العمل.

ويطالب الفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدولية بأن يُعامل المحامون والمستشارون الماليون، وكذلك المعاملات المتعلقة بالعقارات والأعمال الفنية، مُعاملة البنوك، وأن يخضعوا لذات التدابير الصارمة الهادفة إلى مكافحة غسيل الأموال.

استهداف الوسطاء الميسّرين

ومع أنَّ غزو روسيا لأوكرانيا أجبر بعض البنوك والمؤسسات المالية السويسرية على تعليق أو إلغاء عملياتها المرتبطة بروسيارابط خارجي ، إلَّا أنَّ أيًّا من هذه البنوك أو المؤسسات المالية لم تُبلغ عن أي تأثيرات سلبية جوهرية على أعمالها نتيجة لذلك.

أمَّا الخسائر الفادحة فكانت من نصيبرابط خارجي عدد قليل من الشركات الصغيرة لإدارة الأصول واستشارات الثروات التي ركَّزت أعمالها على روسيا، ومنها سبيربنك (Sberbank) وغازبرومبانك (Gazprombank) الروسي، حيث تمّ توظيف هذا الأخير من قِبل عازف التشيلو سيرغي رولدوجين لغسل ملايين الفرانكات السويسرية لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتينرابط خارج . وقد أجبر كلا الوسيطين على إغلاق مكاتبهما في سويسرا والبحث عن مشترين لهذه الفروع.

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الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

إذا كنت مصرفيًا أو دبلوماسيًا أو رئيسًا تنفيذيًا أجنبيًا يمكن أن تتقاضى مرتباً عاليا وتتمتع بحياة مريحة، ولكن ليس هذا وضع أغلب العاملين في البلد.

ومارست الولايات المتحدة ضغطاً متزايداً على من وصفتهم بـ"الوسطاء" رابط خارجي - المحامين والمحاسبين والمستشارين الماليين الذين يساعدون الأثرياء على نقل أموالهم بطرق مشبوهة-. ففي شهر مايو، وضعت الولايات المتحدة على قائمة عقوباتها الشركة السويسرية دولاك كابيتال، ورئيس مكتبها في موسكو، أنسلم أوسكار شموكي.

وأبلغ دومينو بوركي SWI أن شركة دولاك كابيتال لم تنتهك العقوبات أبدا وأنها "وجدت مذنبة عبر الارتباط" بالتعاملات الشخصية لشموكي، الذي غادر الآن الشركة. وأضاف بوركي: "لسنا مذنبين، نحن أضرار جانبية".

وفي الوقت الحالي، يركِّز قطاع إدارة الثروات السويسري على تقليل الضرر الناجم من تدفق الأصول الروسية إلى الخارج. ووفقًا لتقرير مجموعة بوسطن الاستشارية، كانت دولة الإمارات العربية المتحدة أبرز الوجهات المستفيدة من هذا التحول في مسار الثروات، حيث زادت الأصول التي استقبلتها العام الماضي بنسبة 11%، لتصبح قيمة الأصول التي تديرها الآن نصف تريليون دولار أمريكي.

وتسعى البنوك الخاصة السويسرية إلى الحفاظ على عملائها من البلدان الأخرى، وتجنب اتخاذهم المسار الذي يسلكه العملاء الروس. وفي مساعيها هذه، تحاول إقناع النخب الثرية بأن العقوبات ضد روسيا لا تُفقد سويسرا حيادها. وتوظف البنوك الخاصة السويسرية هذه الفكرة كاستراتيجية رئيسية لاستبقاء العملاء الأثرياء الذين يعيشون في بلدان لا تنعم بالاستقرار السياسي.

ويقول بورديي إنَّ "العملاء لا يزالون يؤمنون، كما أؤمن أنا، أن سويسرا دولة محايدة وتحترم قواعد الحياد الأساسية."، مضيفًا "إنهم لا يُشككون بالأسباب وراء توجيه العقوبات نحو مجموعة معينة من الأشخاص. السؤال هو 'ما هو اتجاهكم المستقبلي' وليس 'أين تقفون اليوم'".

الخطوط الحمر

وفي هذه الأثناء، تدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سبلاً لحجز الأصول الروسية حجزاً دائماً أو استثمارها واستخدام عائداتها الكبيرة للمساعدة في إعادة إعمار أوكرانيا. ولكن كلا التدبيريْن يثيران الجدل من الناحية القانونية، ويهددان القانون الذهبي لحماية حقوق الملكية. إذ أنَّ تقويض اليقين القانوني، الذي يحظر الحجز على الأصول إلَّا إذا ثبتت الجريمة، قد يكون ضربة تقضي على قطاع إدارة الثروات.

وعلَّق بوردييه على هذه النقطة بقوله إنَّ "العملاء سينتابهم القلق في حال تجاوز بعض الخطوط الحمراء - كحجز الأصول دون ارتكاب أي جريمة أو إصدار أحكام جنائية بأثر رجعي [الإدانة بفعل لم يشكل مخالفة جنائية وقت ارتكابه] – وسيثير ذلك قلقاً كبيراً لدى العديد من العملاء في المناطق الأقل استقراراً التي تشهد تغييرات منتظمة على نظامها. وهذه الفئة تمثل نسبة كبيرة من الثروات المُدارة في سويسرا".

ولكن فكرة كسب عوائد مالية من شأنها أن تضر بروسيا وتساعد أوكرانيا في نفس الوقت، هي حافز سياسي قوي. ففي مؤتمر صحفي عُقد الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنَّه "سيتم وضع نظام يُحقق مكاسب استثنائية، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي العوائد قد يصل إلى 3 مليارات يورو سنويًّا.

ويُرحِّب فرع منظمة الشفافية الدولية في سويسرا أيضًا بمثل هذا الإجراء، حيث يقول هيلتي إنه "يجب البحث عن حلول تستوفي معايير سيادة القانون".

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: ريم حسونة

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ماذا تريد أن تعرف عن تطبيق العقوبات الروسية في سويسرا؟ الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

سلسلة العقوبات والحرب في أوكرانيا



حلقة 1:

1.

تأثير العقوبات الروسية على البنوك السويسري

حلقة 2:

2.

العقوبات الدولية معضلة كبيرة تعيق المساعدات الإنساني

حلقة 3:

3.

روسيا تعلّق الاتفاقيات الضريبية مع سويسرا ودول أخرى "غير صديقة

حلقة 4:

4.

استقالة الرئيسة التنفيذية لشركة رواغ بعد إدلائها بتعليقات مثيرة للجد

حلقة 5:

5.

كيف تتأثر تجارة السلع الإنسانية بالعقوبات

حلقة 6:

6.

"على سويسرا اظهار التزامها بالشفافية في تنفيذ العقوبات الدولية على روسيا

حلقة 7:

7.

اعتماد السريّة في سويسرا: عقبة تعيق تنفيذ العقوبا حلقة 8:

8.

انعدام الشفافية يعيق تنفيذ سويسرا للعقوبات على النفط الروس

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