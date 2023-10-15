ثورة البيتكوين تدفع الفرنك السويسري نحو العملة الرقمية



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Wie Bitcoin ein digitales Neudesign des Schweizer Frankens inspiriertEspañol (es) Bitcoin, una inspiración para la renovación del franco suizoPortuguês (pt) Por que o bitcoin inspira uma reformulação digital do franco中文 (zh) 为何比特币在激发数字瑞郎改造Français (fr) Comment le bitcoin contribue à l'émergence du franc suisse numériqueEnglish (en) Why bitcoin is inspiring a digital Swiss franc makeover (الأصلي)Pусский (ru) Швейцария и цифровая революция в области финансов日本語 (ja) スイスの「デジタルフラン」は現金に取って代わるのか中文 (zh) 為何比特幣在激發數位瑞郎改造Italiano (it) Perché il bitcoin ha ispirato la trasformazione digitale del franco svizzero

وتتمتع سويسرا بوضع جيد يؤهلها للقيام بدور ريادي في هذا المجال، حيث أنشأت شبكة من شركات العملات المشفرة، تُعرف باسم "وادي العملات الرقمية" (Crypto Valley)، والتي تعمل بالتعاون مع القطاع المالي التقليدي.

أمَّا المصرفيون السويسريون، فقد أبدوا حماسًا كبيرًا لاستخدام نظام البلوكتشين الرقمي القائم على تكنولوجيا السجل الموزَّع (DLT). ويرى العاملون في القطاع المصرفي أنَّ هذه التكنولوجيا قد تُفضي إلى أتمتة المهام الروتينية المستنزفة للوقت والجهد، كمعالجة المعاملات، وإلى فتح آفاق جديدة للأعمال المصرفية.

وكان جورجي بوردييه، رئيس الرابطة السويسرية للبنوك الخاصة، قد أخبر شبكة SWI swissinfo أنَّ "البلوكتشين ستحدث تغييرًا جذريًّا في القطاع، ويتطلع الجميع لتطبيقها. فتكنولوجيا المعلومات هي أداة تنافسية أساسية للقطاع المالي. وكان من بين الأسباب التي دفعت سويسرا إلى الترحيب بإنشاء "وادي العملات الرقمية" هو البقاء في المشهد التنافسي في ظل التطور المتواصل للابتكارات التكنولوجية".

تصاميم متنوعة

الهدف من العملات الرقمية هو اختصار وقت المعاملات المالية والحد من رسومها وأتمتة بعض أجزاء السلسلة المالية. ولكن، كيف سيؤثر ذلك على البنوك والتجار والأفراد؟ الجواب هو أن تأثيرها يعتمد على شكل العملة الرقمية الجديدة.

فالبيتكوين، مثلًا، هي عملة تقوم على تكنولوجيا البلوكتشين، وتهدف إلى منح المستخدمين السيطرة الكاملة على أموالهم والحرية في إنفاقها دون الحاجة إلى مؤسسة بنكية - وهي بذلك تشبه إلى حدٍّ كبير تبادل العملات الرقمية بين الأفراد، ولكن في العالم الرقمي.

أمَّا العملات الرقمية المستقرة، وهي نوع آخر من العملات الرقمية؛ فتهدف إلى الحدِّ من التقلبات الكبيرة في القيمة، إذ ترتبط قيمة هذه العملات بقيم العملات التقليدية أو أصول مادية أخرى لتثبيت قيمتها (انظر الفيديو).

الحكومة السويسرية لم تصدر بعد عملة رقمية

تخشى الحكومات والبنوك المركزية فقدان السيْطرة على قطاع الأموال أمام هذا النوع الجديد من العملات الرقمية التي تُديرها شركات خاصة. وقد عدَّلت بلدان كثيرة لوائحها المالية لمنع مستخدمي البيتكوين من تفادي قوانين مكافحة غسيل الأموال والاحتيال.

ويرى القطاع المالي التقليدي، في الوقت نفسه، أنَّ تطبيق تكنولوجيا السجل الموزَّع هو فرصتها للاحتفاظ بميزتها التنافسية. وبين هذا وذلك، يبدو أنَّ العملات الرقمية هي أشبه بصندوق باندورا [أسطورة يونانية ترمز إلى كل شرور البشرية. حيث فتحت باندورا، أول امرأة على الأرض وفق الأسطورة، الصندوق مدفوعة بالفضول وأطلقت بذلك كل شرور العالم]؛ فقد فتحت الباب أمام اختبار مفاهيم وتقنيات نقدية جديدة، وما يرافقها من تحدِّيات وتعقيدات.

وفي مواجهة موجة البيتكوين، يختبر البنك المركزي السويسري حاليًّا نظامًا لإطلاق العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية (CBDCs)، وهي نوع من العملات الرقمية تسيطر عليها الدولة وتضْمنُها.

وكان بنك التسويات الدولية، ومقره مدينة بازل السويسرية، قد أجرى استطلاعاً مؤخرًا شمل 86 بنكًا مركزيًّا، حيث كشف أنَّ 93 % من البنوك التي شاركت في الاستطلاع، تجري حاليًّا تجارب على العملات الرقمية للبنوك المركزية. وأن العديد من البنوك المشاركة كثَّفت عملها على هذه العملة لمواجهة الإقبال الكبير من الجمهور على البيتكوين ولمجاراة العملات الرقمية الخاصة الأخرى، مثل مشروع ليبرا/ ديم (Libra/Diem) الذي أطلقته فيسبوك من جنيف، قبل أن توقفه في وقت لاحق.

وتتنوع حالات استخدام العملات الرقمية، فقد تُستخدم كبديل عن العملات الورقية، أو لزيادة فعالية تتبع التدفّقات المالية المتأتِّية من الأنشطة الإجرامية، أو تمكين الأشخاص المقيمين في بلدان ذات بنى تحتية مصرفية ضعيفة من إدارة أمورهم المالية عبر الهواتف الذكية.

ويرى توماس إيشنبرغر، مدير قسم الانتاج في بنك سيغنوم (Sygnum) السويسري، المتخصص في الأصول الرقمية، أنَّ تكنولوجيا السجل الموزَّع ستجعل عمليات إقراض الأصول واقتراضها وتداولها أكثر سهولة وملاءمة بالنسبة إلى الأفراد. وقال في حديث أجرته معه SWI swissinfo :"النتيجة الطبيعية للتمويل دون وسطاء هي تحسين تجربة المستخدم وتعزيز الكفاءة مقابل التكلفة".

ورغم أنَّ الغرض يبدو نبيلًا من الناحية النظرية، إلا أنَّ مجرد التفكير في أنَّ البنوك المركزية قد تستعيض عن الأوراق النقدية بأشكال جديدة من الأموال جعلت أجراس الإنذار تدقّ في جميع أنحاء العالم.

هجوم على النقود؟

في سويسرا، قامت الحركة الليبرتارية السويسرية بإطلاق مبادرة شعبية تحت عنوان "الأوراق النقدية تعني الحرية"، وهي مبادرة تطالب بفرض حماية دستورية على النقود الورقية والمعدنية.

وتخشى الحركة الليبرتارية السويسرية أن تُستغل الأموال الرقمية لمراقبة العمليات المالية للأشخاص، وترى أن ذلك سيكون نهاية لما توفره التعاملات النقدية الورقية من سرية وخصوصية.

محتويات خارجية

يرى باتريك شوفيل، الأستاذ في معهد العلوم المالية التابع بكلية إدارة الأعمال في فريبورغ، أن العملات الرقمية للبنوك المركزية يمكن أن تستخدم لأغراض أخطر بكثير، لا سيَّما في الدول الاستبدادية. حيث قال في حديث أجرته معه SWI swissinfo إنَّ العملات الرقمية للبنوك المركزية يُمكن، في أسوأ السيناريوهات، "أن تشكِّل تهديدًا للديمقراطيات الليبرالية".

ويُحذِّر شوفيل من أنَّ التكنولوجيا الجديدة يمكن استغلالها لمراقبة المعاملات المالية، وحجب المعاملات "غير المقبولة اجتماعيًّا"، كتلك التي تضر بالبيئة، أو ببساطة لعزل الأشخاص "غير المرغوب فيهم" خارج النظام المالي.

ويقول شوفيل إنّ "هذا خطير حتى في بلد مثل سويسرا، فعندما تملك السلطات مثل هذه القوة تحت تصرّفها، فقد تجنح إلى استخدامها".

وكان مكتب مفوَّض حماية البيانات في سويسرا قد أحيط علمًا بالمخاوف المتعلقة بممارسات المراقبة التي تقتحم الخصوصية. وجاء في ردِّ المكتب على رسالة بالبريد الإلكتروني في هذا الشأن: "عندما يتعلق الأمر بإصدار العملات الرقمية، فإن المبدأ الأساسي الذي يجب مراعاته هو الخصوصية في التصميم وبشكل تلقائي، وهذا يتطلب من المشاريع أن تأخذ الخصوصية في الاعتبار من بداية العملية لكي تطور مفهومًا يتوافق مع مبادئ حماية البيانات كإجراء معياري".

وفي الوقت الحالي، لا يرى البنك المركزي السويسري أي فائدة من إصدار عملة الفرنك الرقمية لاستخدام العامة، فقد يؤدي ذلك إلى تعطيل أنشطة البنوك التجارية. وفي المقابل، يعمل البنك المركزي السويسري بالتعاون مع البنوك الأخرى وبورصة الأوراق المالية لإنتاج عملة رقمية للنبك المركزي السويسري تهدف إلى تسريع معاملات التداول المالي.

وستعمل هذه العملة جنبًا إلى جنب مع الإصدارات الرقمية للأوراق المالية، كأسهم الشركات، التي سيصبح من الممكن تداولها بسرعة فائقة وعلى مدار الساعة، وتفادي ما يحصل حاليًّا من تأخير قد يصل إلى عدة أيام. أمَّا الفائدة العظمى فهي "المقايضة الذريِّة"، وهو مصطلح يُشير إلى التداول الفوري في الأوراق المالية والعملات.

وأمَّا عن العملة الرقمية في قطاع التجزئة، فمن المرتقب أن تُصدر شركات خاصة العملات الرقمية المستقرة المضمونة بودائع مالية بالفرنك السويسري لدى البنوك.

التنافس بين العملات

كانت جمعية المصرفيين السويسريين (SBA) قد أعلنت في شهر يونيو الماضي أنَّ البنوك التجارية تنوي إصدار عملة رقمية مستقرة تقوم على تكنولوجيا السجل الموزَّع لأغراض الاستخدام في قطاع البيع بالتجزئة، والتي "يُحتمل أن تتيح مجموعة واسعة من الاستخدامات الجديدة، وأن تقلل المخاطر، وترفع مستوى الكفاءة، وتفتح مجالات جديدة أمام الشركات".

ووفقًا للجمعية، فإنَّ إشراك القطاع المالي التقليدي في هذه العملية هو أمر ضروري لضمان استقرار العملة وسلامة المستهلك وتجنب الفضائح، كما حدث في انهيار بورصة العملات الرقمية (FTX) الذي طال أثرُه قطاعَ العملات الرقمية بأكمله.

وأدى التحول الرقمي للأموال إلى تسابق الدول على تصميم الجيل التالي من العملة الرقمية الوطنية الأكثر كفاءة.

وعبَّرت شركة "سويس ستيبل كوين" (Swiss Stablecoin)، وهي شركة خاصة تعمل على تصميم فرنك سويسري رقمي، عن قلقها من أن التأخُّر في إصدار عملة رقمية، والانتظار حتى تقوم البلدان الأخرى بتطوير عملاتها الرقمية أولاً، قد يؤدي إلى تقليل من الطلب العالمي على الفرنك السويسري في المستقبل. ففي مقال نشرته صحيفة "نويه تسورخر تسايتونغ" (Neue Zürcher Zeitung)، تقول باسكال برودر، مؤسسة سويس ستيبل كوين والعضوة سابقًا في البرلمان السويسري، "تَرْكُ هذه الساحة للمزوّدين الأجانب ستكون عواقبه وخيمة".

ترجمة: ريم حسونة

المزيد

المزيد

الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

إذا كنت مصرفيًا أو دبلوماسيًا أو رئيسًا تنفيذيًا أجنبيًا يمكن أن تتقاضى مرتباً عاليا وتتمتع بحياة مريحة، ولكن ليس هذا وضع أغلب العاملين في البلد.

مقالات مُدرجة في هذا المحتوى



فيديو توضيحي: هل تنجح العملات الرقمية المستقرّة في استعادة ثقة المستثمرين في العملات المشفّرة؟

التكنولوجيا الكامنة وراء "البيتكوين" و"الـبلوكتشاين" الأجور المرتفعة في سويسرا ليست كما تبدو عليه في الواقع

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد

المزيد المزيد