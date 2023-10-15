جمودُ المحادثات مع الاتحاد الأوروبي وعجزٌ في التزوّد بالكهرباء



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

MENAFN - Swissinfo) Deutsch (de) Kein Abkommen mit der EU: Schweizer Stromnetz in GefahrItaliano (it) Rete elettrica svizzera a rischio senza un accordo con l'UEPусский (ru) Энергосистема Швейцарии: в центре Европы, но за ее пределамиEnglish (en) No EU deal: Swiss power grid at risk (الأصلي)

وكان الناخبون والناخبات السويسريون قد أيّدوا "استراتيجية الطاقة 2050 " في اقتراع عام سنة 2017. وتنصّ هذه الأخيرة على التخلّي التدريجي عن الطاقة النووية وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة. ومن المرجّح أن يؤدي ذلك إلى عجز في توفير الكهرباء في وقت يتزايد فيه الطلب عليها. وستظل سويسرا تعتمد على الواردات في المستقبل المنظور.

ومع ذلك، يعتمد العرض على قدرة سويسرا في الوصول إلى السوق الأوروبية ومقدار ما يمكن أن توفّره البلدان الأخرى في الشبكة المترابطة. ولا توجد اتفاقية كهرباء مع الاتحاد الأوروبي تسمح بدمج قطاع الطاقة السويسري في نظام الطاقة الأوروبي الأوسع.

وتحاول الحكومة السويسرية التفاوض من أجل التوصّل إلى حزمة كاملة من الاتفاقيات الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك واحدة بشأن الطاقة، لكن التقدم المحرز إلى حد الآن يظل بطيئا.

وتحذّر رابطة شركات الكهرباء السويسرية من أن البلاد لن تكون قادرة على تحقيق أهدافها المتعلقة بالطاقة والمناخ بحلول عام 2050 دون دعم كبير للبنية التحتية الجديدة للطاقة، والتعاون الوثيق في مجال الطاقة مع الاتحاد الأوروبي. ويشرح هذا الفيديو التوضيحي المرافق رهانات قطاع الكهرباء في سويسرا.

ترجمة: عبد الحفيظ العبدلي

المزيد

المزيد

الوجه المُتحوّل لجنيف الدولية

تمثل جنيف الدولية بلا ريب مركزا دبلوماسيا مهما لما يُعرف بتعددية الأطراف لكنها تُواجه اليوم عدة تحديات غير مسبوقة.

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد

المزيد المزيد