ليس هناك أزمة هجرة... بل أزمة في إدارة الهجرة

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MENAFN - Swissinfo) Italiano (it) "Non è una crisi delle persone migranti, è una crisi gestionale"English (en) 'There is no migrant crisis; there is a management crisis' (الأصلي)

مبلغ الدعم المعلن عنه ليس سوى الجزء المرئي من جبل الجليد... ففي العمق، تتعلّق المسألة بسياساتِ "تصدير الحدود" الأوروبية. وليست سويسرا بمنأى عن الجدل. في هذه المقابلة التي أجريناها معه في سبتمبر الماضي، يحلّل حسني عبيدي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة جنيف، الآثارَ المترتّبة عن مذكّرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وأوجُهَ تشابُهها مع اتفاق سابق مع سويسرا.

كان التوقيع على مذكرة تفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس رابط خارجي في يوليو الماضي قد أدّى إلى إحياء النقاش السياسي و العامّ حول انعكاسات سياسات الاتحاد الأوروبي على منطقة شمال أفريقيا. وتتعلق هذه النقاشات بشكل خاصّ بما يعرف بسياسات "تصدير الحدود" وإدارة تدفّقات الهجرة.

وتعيد هذه المذكّرة إلى الأذهان اتفاقا سابقا بشأن الهجرة بين الكنفدرالية السويسرية وتونسرابط خارجي ، تم التوقيع عليه في يونيو 2012. وإن كان ذلك قد تمّ في ظلّ حكومة تونسية مختلفة، وضمن سياق جيوسياسي مغاير أيضًا.

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