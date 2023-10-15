وهم الراتب السويسري: تكلفة المعيشة غير المستقرة تدق أجراس الإنذار

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ومع ذلك، تفاقم الزيادات التي لا تتوقّف تكاليفَ المعيشة، وتدفع الأسرَ محدودة الدخل إلى طلب مساعدة بنوك الطّعام. تدقّ الأطراف المدافعة عن نظام الرعاية الاجتماعية وخبراء وخبيرات الاقتصاد ناقوسَ الخطر.

وفي حين يُنظر إلى الراتب الشهري البالغ 4000 فرنك سويسري (4,364 دولارا) على أنه راتبٌ جيدٌ في العديد من البلدان، إلا أنه يُمكن أن يدفع الأفراد والأسر إلى حافة الفقر.

قد تكون الرواتب المتحصّل عليها في سويسرا عالية مقارنة ببلدان أخرى، لكن ارتفاع الإيجارات ونقص الشقق والتضخم، وتنضاف إليها الآن زيادة تكاليف التأمين الصحي، لا تبقي جميعُها الكثيرَ من هذه الرواتب في آخر الشهر.

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"نحن لا نتحدث عن المال"

يقول دانيال لاوبر، مدير المبيعات في كاريتاس، وهي منظمة تهدف إلى الوقاية من الفقر والتخفيف من حدته في سويسرا، إنه منذ جائحة كوفيد-19، أصبح الوضع المعيشي غير مستقر بالنسبة للعديد من الأشخاص والعائلات.

إن العار الذي يشعر به أولئك الذين يطلبون المساعدة هو أمر مؤلم. فبتعبير لاوبر "لا نتحدث في سويسرا عن المال، أو أننا لا نملكه". لكن، يمسّ الفقر ما يقرب من 750,000 فرد.

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ويضيف: "أشعر بغصة في حلقي كلما فكرت في العديد من العائلات التي هي على حافة الهاوية. وهذا الرقم غير قابل للقياس".

يعتبر لاوبر الوضع غير المستقر الذي تجد العديد من العائلات نفسها فيه "شبه خطير"، ويشعر بالقلق مما سينتج عن الإحباط الذي تشعر به هذه الأسر، وهي التي لا تتلقى المساعدة التي تحتاجها. ويواصل بالقول: "نحن لا نتحدث بعد حتى عما سيحدث العام المقبل". حيث يتوقع أن يطلب المزيد من الأفراد المساعدة، في ظلّ تزايد الضغوط بشكل ملحوظ على المداخيل، مع الارتفاع المتوقع لأقساط التأمين الصحي، خلال عام 2024.

'حاجة ماسة للإصلاح'

وكان وزير الصحة آلان بيرسيه، المنتهية ولايته قريبا، قد أدلى بتصريح نزل كالصاعقة على سويسرا. حيث قال: ((لدي أخبار سيئة للأسر التي تعاني بالفعل من التضخم)). جاء ذلك في سياق إعلانه عن ارتفاع تكاليف التأمين الصحي إجمالا بنسبة 8.7٪ في عام 2024.

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وتُقدّر هذه الزيادة بما يعادل 1000 فرنك سويسري كتكلفة إضافية في السنة بالنسبة لأسرة لديها طفلان صغيران، حسب صحيفة نوي تسورخر تسايتنغ.

وفي سويسرا، يمكن للأفراد الذين ليست لديهم القدرة على تحمل التكاليف الحصول على تخفيض في أقساط تأمينهم الصحي إذا كانوا مؤهلين، وذلك بعد التقدّم بطلب في الغرض لإدارة الكانتونات حيث يقطنون.

ومع ذلك، يؤكّد اقتصاديون واقتصاديات أن وضع العبء المالي على الكانتونات ليس حلا قابلا للتطبيق على المدى الطويل. وتنفق سويسرا حاليا 5.5 مليار فرنك سويسري على تخفيضات أقساط التأمين الصحي، أي ما يعادل ميزانية الجيش السويسري.

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وصرّح تيلمان سليمبيك، الخبير الاقتصادي في مجال الرعاية الصحية بجامعة العلوم التطبيقية بزيورخ (ZHAW)، للإذاعة والتلفزيون السويسري الناطق بالألمانية (SRF)، إنه من دون هذه التخفيضات في أقساط التأمين الصحي، كانت سويسرا ستشهد منذ فترة طويلة "انتفاضة وطنية". وخلص سليمبيك إلى أن تكلفة تخفيض أقساط التأمين الصحي التي تعادل تكلفة ميزانية الجيش تظهر أن نظام الرعاية الصحية في سويسرا "في حاجة ماسة إلى الإصلاح".

'غياب التضامن'

ارتفعت أصوات من مختلف الأحزاب السياسية، لتتحدث عن زيادة أقساط التأمين الأخيرة. ويطالب البعض بنظام تأمين تموّله الحكومة من الضرائب. لكن، يقول سليمبيك إن هذا ليس خيارا قابلا للتطبيق بالنسبة لسويسرا لأنه يتعارض مع ثقافتها.

ويقول برلماني من حزب الخضر: "الشخص الذي يعمل في الإدارة العليا يدفع نفس أقساط التأمين الصحي التي يدفعها عامل البناء، وهذا يدل على انعدام التضامن".

وتدعو أحزاب اليسار، وخاصة حزب الخضر إلى ربط قيمة تكلفة الرعاية الصحية بمستوى الدخل. ومع ذلك، يرفض سليمبيك هذا أيضا، قائلا إنه لا يرى فيه "أي فوائد". ويشرح أن ذلك من شأنه أن يشكّل حلا ترقيعيا للمشكلة، حيث سيخفف الضغط على الحكومة لإجراء إصلاح تشتد الحاجة إليه في مجال نظام الرعاية الصحية السويسري، لكنه في نهاية المطاف، لن يحل المشكلة على المدى الطويل.

التضخم والإيجار

ويزيد الطين بلّة أن التضخم، ورغم كونه أقل مما هو عليه في معظم البلدان الأوروبية، لا يزال مرتفعا من منظور سويسري. وفي الأثناء تواصل أسعار الإيجارات الارتفاع بشكل مطّرد.

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يتوقع مدير المكتب الفدرالي السويسري للإسكان أن ترتفع الإيجارات بأكثر من 15٪ من الآن وحتى عام 2026. هذا بالإضافة إلى انخفاض معدلات المساكن الشاغرة، التي انخفضت من 1.72٪ في عام 2020 إلى 1.31٪ العام الماضي. ومما يزيد من الضغوط، تزايد عدد السكان الذي من المقرر أن يصل قريبا إلى تسعة ملايين نسمة.

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وبينما تراجع التضخم من أعلى مستوى بلغه في بداية العام، وهو 3.4٪ ، لينخفض إلى 1.6٪ في شهر أغسطس، لا تزال تكاليف السلع المحلية مرتفعة بزيادة نسبتها 2.2٪ مقارنة بعام 2022.

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ولا تشعر منظمة الرعاية الاجتماعية كاريتاس في برن بانخفاض هذا التضخم. حيث تساعد هذه الأخيرة أيضا في توفير البقالة والسلع المنزلية بأسعار مخفّضة. ويقول لاوبر إن متجره في كاريتاس، الواقع في كانتون برن شهد زيادة بنسبة 30٪ في إقبال عدد العائلات والأفراد الذين يطلبون المساعدة. وبيّن أنّ: "المزيد من العائلات التي لديها أطفال، مثلك ومثلي، تأتي إلى المتجر. على نحو لا تتوقعه". ويشهد متجره أيضا إقبال المزيد من الأفراد المسنّين والمزيد من "الفقراء العاملين والعاملات".

ومع ذلك، فإن سويسرا ليست وحدها التي تشعر بعبء التضخم. حيث شهد الاتحاد الأوروبي ذروة تضخم بلغت 11.5٪ في أكتوبر 2022. وقد أدى ذلك إلى تعرض 21.6٪ من سكان الاتحاد الأوروبي لخطر الفقر.

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هل سيكون هناك تعافٍ مؤقت بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون في سويسرا خلال هذا الشتاء؟ كانت هناك مخاوف العام الماضي، من حصول ارتفاع مفاجئ في تكاليف الطاقة، جراء العدوان الروسي في أوكرانيا، حيث إن معظم واردات الغاز المستخدمة لتدفئة المنازل السويسرية مصدرها روسيا. ويقول الخبراء والخبيرات إن الوضع هذا الشتاء سيكون أفضل. لكنهم يحذرون من أن سويسرا لا تزال بحاجة إلى استثمار المزيد لضمان انتقال الطاقة على المدى الطويل من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة.

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وفي الوقت الذي ستشهد فيه سويسرا تنظيم الانتخابات الفدرالية في 22 أكتوبر الجاري، من المؤكد أن التأثير غير المباشر للزيادة في تكاليف المعيشة سيكون على رأس جدول أعمال الناخبين.

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