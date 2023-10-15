ترشّح روسيا والصّين مجدّدًا: مصداقية مجلس حقوق الإنسان على المحكّ

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وقالت الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، منظمة غير حكومية مقرّّها جنيف، في بيان أصدرته يوم 4 سبتمبر الماضيرابط خارجي إنّ: " ترشّح روسيا محاولة سخيفة للعودة إلى المجلس بعد تعليق عضويتها من قبل الجمعية العامة في أبريل 2022 رابط خارجي ردًا على غزوها لأوكرانيا".

وكانت روسيا، بعد شهريْن تقريبا من غزوها لأوكرانيا، قد أصبحت ثاني دولة في التاريخ (بعد ليبيا تحت حكم معمّر القذافي) تُعلَّق عضويتُها في مجلس حقوق الإنسان، وهو قرار يحتاج إلى تأييد أغلبية الثلثيْن من الجمعية العامة. ونتيجة لذلك، سقطت عضويتها. لكن روسيا ترشّح نفسها حاليا لشغل مقعد في المجلس في الدورة المقبلة. ومن المعلوم أن الأعضاء الـ 47 الذين تختارهم الجمعية العامة لشغل مقاعد مجلس حقوق الإنسان، الواقع في جنيف، هم الذين يقرّرون على سبيل المثال، ما هي البلدان التي يخضع سجلها في مجال حقوق الإنسان إلى التثبت والإنتقاد.

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