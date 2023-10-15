طيران ناس يطلق مركز عملياته الجديد بالمدينة المنورة والرابع بالمملكة

(MENAFN
- Asdaf News)
الرياض – أصداف نيوز :
أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق 7 وجهات جديدة من مركز عملياته الجديد في مطار المدينة المنورة ابتداءً من الأول من ديسمبر 2023.
وبذلك أصبح طيران ناس يمتلك 4 مراكز عمليات في مختلف أنحاء المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة. وتشمل الوجهات الجديدة خمس وجهات دولية إلى دبي وعمان وبغداد واسطنبول وأنقرة، ووجهتين داخلية من المدينة المنورة إلى أبها وتبوك لتنضم إلى الوجهات الحالية التي تنطلق من المدينة المنورة إلى الرياض وجدة والدمام والقاهرة، وسترفع هذه الإضافات إجمالي الوجهات التي يشغلها طيران ناس من المدينة المنورة إلى 11 حتى الآن.
وتابع المهنا حديثه:” سينطلق مركز العمليات الجديد بطائرتين كمرحلة أولى مع خطة لزيادة العمليات وأعداد الطائرات وإطلاق المزيد من الوجهات لتحقيق استراتيجتنا في ربط العالم بالمملكة والتي نهدف من خلالها تحسين تجربة المسافرين برحلات مباشرة الى وجهات عديدة داخل و خارج السعودية، وهذا سينعكس على توليد العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لأبناء وبنات مملكتنا الحبيبة، و توطين المزيد من الوظائف في صناعة الطيران”.
وبعد موافقة مجلس الإدارة على زيادة طلبيات الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة ، يصبح طيران ناس أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع إستراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها أوائل العام الماضي تحت شعار“نربط العالم بالمملكة”.
ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.
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