طيران ناس يطلق مركز عملياته الجديد بالمدينة المنورة والرابع بالمملكة

الرياض – أصداف نيوز :

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط والعالم، عن إطلاق 7 وجهات جديدة من مركز عملياته الجديد في مطار المدينة المنورة ابتداءً من الأول من ديسمبر 2023.

وبذلك أصبح طيران ناس يمتلك 4 مراكز عمليات في مختلف أنحاء المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام والمدينة المنورة. وتشمل الوجهات الجديدة خمس وجهات دولية إلى دبي وعمان وبغداد واسطنبول وأنقرة، ووجهتين داخلية من المدينة المنورة إلى أبها وتبوك لتنضم إلى الوجهات الحالية التي تنطلق من المدينة المنورة إلى الرياض وجدة والدمام والقاهرة، وسترفع هذه الإضافات إجمالي الوجهات التي يشغلها طيران ناس من المدينة المنورة إلى 11 حتى الآن.

وتابع المهنا حديثه:” سينطلق مركز العمليات الجديد بطائرتين كمرحلة أولى مع خطة لزيادة العمليات وأعداد الطائرات وإطلاق المزيد من الوجهات لتحقيق استراتيجتنا في ربط العالم بالمملكة والتي نهدف من خلالها تحسين تجربة المسافرين برحلات مباشرة الى وجهات عديدة داخل و خارج السعودية، وهذا سينعكس على توليد العديد من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة لأبناء وبنات مملكتنا الحبيبة، و توطين المزيد من الوظائف في صناعة الطيران”.

وبعد موافقة مجلس الإدارة على زيادة طلبيات الطائرات الجديدة إلى 250 طائرة ، يصبح طيران ناس أكبر شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط، بما يتوافق مع إستراتيجية النمو والتوسع التي أطلقها أوائل العام الماضي تحت شعار“نربط العالم بالمملكة”.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية بأكثر من 1500 رحلة أسبوعية، ونقل أكثر من 60 مليون مسافر منذ إطلاقه في عام 2007، ويستهدف الوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.