هيئة المسرح والفنون الأدائية تُطلق مشروع“توثيق التاريخ الشفهي للمسرح السعودي”

الرياض – أصداف نيوز:

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية اليوم إطلاق مشروع“توثيق التاريخ الشفهي للمسرح السعودي – شهادات تاريخية”، الذي ستُجري من خلاله مقابلات مع نُخبة من روّاد المسرح السعودي، والممارسين المسرحيين من أصحاب التجربة المسرحية الثرية بمختلف مناطق المملكة، لرصد بدايات المسرح السعودي ومستقبله، وإيجاد قاعدة بيانات توثيقية مُثرية لم تُروَ بعد ، بهدف توثيق تاريخه، وتدوين تجارب مُمارسِيه وصُنّاعِه.

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية سلطان البازعي، إلى أن أهمية هذا المشروع تكمن في أهمية تدوين بدايات حركة المسرح في المملكة، لتكوين صورة واضحة عن القطاع المسرحي، إلى جانب رصد الشهادات التاريخية بخصوص البدايات المجهولة للمسرح، لتُوثِّقها من أفواه روّاده، ولِتَبني بذلك قاعدة بيانات توثيقية مُثرية، وتتيحها للباحثين والدارسين والمهتمين.

وتسعى الهيئة من خلال هذا المشروع إلى توثيق شهاداتٍ شفهية لروّاد المسرح السعودي وممارسيه، لتُسلط الضوء على تاريخ المسرح السعودي انطلاقاً من وصول ثقافة المسرح إلى المملكة، والفترة الزمنية التي بدأ فيها المسرح السعودي نشاطه، وأوائل المسرحيات التي عُرضت وتفاصيلها، إلى جانب أبرز الشخصيات التي أثّرت في المسرح، والتحول التاريخي الذي شهده في تلك الفترة.

كما سيتطرق المشروع إلى التوقُّع المنتظر لمستقبل المسرح السعودي، وكيفية الاعتماد على المسرح، وإلقاء الضوء على منافعه الاقتصادية والتنموية، ومُمكِّنات صناعة مستقبلٍ مزدهر للمسرح السعودي سواءً من الهيئة أو الممارسين والعاملين فيه.

وتهدف هيئة المسرح والفنون الأدائية من خلال هذا المشروع إلى إبراز دورها في توثيق تاريخ المسرح السعودي، وتعريف المجتمع بجميع أطيافه والمهتمين بهذا القطاع الإبداعي بأهمية توثيق التاريخ الشفهي وروايته، إلى جانب اطّلاع الباحثين والمهتمين بالقطاع المسرحي بمخرجات المشروع المتمثلة في قاعدة معلومات توثيقية مبنية على تجارب الروّاد المسرحيين.–واس