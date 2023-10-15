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وزارة السياحة والمركز العالمي للسياحة المستدامة يُطلقان مركزًا عالميًا للأبحاث

10/15/2023 5:00:20 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض- أصداف نيوز:

أعلن المركز العالمي للسياحة المستدامة اليوم عن إطلاق مركز أبحاث دولي جديد، بدعم من وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ليكون كيانًا رائدًا وهيئة مرجعية رفيعة المستوى للأبحاث الهادفة إلى تسريع انتقال قطاع السفر والسياحة للحياد المناخي.

وسيوفر المركز أفضل الممارسات لتلبية احتياجات القطاع بأكمله بما في ذلك الشركات الكبرى متعددة الجنسيات التي تمتلك أهدافًا واضحة وتجارب مميزة، إضافة إلى المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تشكل 80% من القطاع.
علاوة على ذلك سيغطي المركز مجالات أخرى للعمل، تشمل بدائل الطاقة المتجددة، وإدارة الموارد، وخفض الانبعاثات عبر النطاقات 1 و2 و3 للانبعاثات، فضلاً عن سبل الحد من هدر الغذاء والموارد الأخرى بما في ذلك المياه، وفي الوقت ذاته حماية الطبيعة ودعم المجتمعات المحلية.

يذكر أن قطاع السفر والسياحة مسؤول عن أكثر من 8% من انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، الأمر الذي يستوجب اتخاذ إجراءات للحد من هذه الانبعاثات، وفي حالة عدم اتخاذ إجراءات حازمة فإن من المتوقع أن ترتفع الانبعاثات الكربونيّة في قطاع السفر والسياحة إلى 20% بحلول عام 2030.

وللتصدي لهذه المشكلة عقد المركز العالمي للأبحاث شراكة مع 100 جامعة ومؤسسة دولية معنية في شتى أنحاء العالم بحلول عام 2030؛ بهدف الاستثمار في الأدوات والموارد العملية التي ستحقق الاستدامة في القطاع, وقد انضمت مؤسسات أكاديمية رفيعة المستوى من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وإسبانيا وهولندا إلى المركز العالمي للسياحة المستدامة لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع.

ويعمل قادة المركز العالمي للسياحة المستدامة مع عدد من الشركاء للوصول للمستفيدين في الوجهات السياحية العالمية، وتم في هذا الصدد إبرام اتفاقيات شراكة مع غرفة التجارة الدولية والميثاق العالمي للأمم المتحدة والمجلس العالمي للسفر والسياحة وشركة“سكيفت”.

وقد أتاح المركز العالمي للأبحاث اليوم ثلاث مجموعات من الأدوات والحلول المهمة التي تركز على استخدام سخانات المياه الشمسية الحرارية، والحد من الانبعاثات من خلال خيارات الأغذية المستدامة، وتوفير التكاليف في الألواح الشمسية ليكون نقطة انطلاق لهذه الجهود.

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