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البطولة العربية للسهام تنطلق غداً في الرياض

10/15/2023 5:00:20 AM
(MENAFN- Asdaf News)

الرياض- أصداف نيوز:

تنطلق غداً في الرياض منافسات البطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم،“رجال وسيدات”، التي ينظمها الاتحاد السعودي للسهام خلال الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر الجاري.

ويشارك في البطولة ١٢٠ رامياً ورامية يمثلون ٢٠ منتخباً سيتنافسون في فئتين الأولى القوس الأولمبي“رجال فردي” و“سيدات فردي” و“رجال فرق” و”سيدات فرق” وفرق مختلطة والفئة الثانية القوس المركب وتضم“رجال فردي” و“سيدات فردي” و“رجال فرق” و“سيدات فرق” وفرق مختلطة.

وأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسهام مشعل الحكير أن استضافة هذا الحدث الكبير في لعبة السهام على المستوى العربي يأتي امتداداً لاستضافة المملكة العربية السعودية لأهم البطولات والمنافسات الخليجية والعربية والقارية والعالمية في السنوات الأخيرة، مبيناً أن استضافة البطولة العربية للمرة الأولى ستكون نواة لاستضافة العديد من البطولات القارية والعالمية مستقبلاً في لعبة السهام.

ولفت النظر إلى أن البطولة العربية تأتي ضمن خطة وإستراتيجية في اتحاد السهام للنهوض باللعبة في السعودية والاحتكاك بالمنتخبات الأخرى وتحقيق أبرز النتائج على جميع الأصعدة وتطوير اللاعبين، وأن تكون المنتخبات السعودية للسهام ضمن أفضل 15 منتخباً في العالم، مرحباً بجميع الوفود المشاركة العربية في البطولة ومتمنياً للجميع التوفيق، ونجاح البطولة.–واس

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