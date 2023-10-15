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المديريات توجه المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم بتقديم أوراق التعاقد

10/15/2023 4:27:33 AM
(MENAFN- Youm7) وجهت المديريات التعليمية، المعلمين الناجحي في مسابقة الـ 30 ألف معلم معلمي رياض الأطفال ومعلم الفصل بسرعة تقديم مسوغات التعيين بالمديريات والإدارات التعليمية، موضحة أن الأوراق المطلوبة تشمل إقرار من المرشح بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي وشهادة اجتياز اختبارات القبول الصادر من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية و أي مستندات أخرى تراها السلطة المختصة «استمارة 105، منحة 3 أشهر، استمارة 6 تأمين ومعاشات، استمارة 103، طلب استخدام».



وتضمنت الأوراق أيضا قرار المجلس الطبي و بطاقة الرقم القومي و صحيفة الحالة الجنائية و شهادة ميلاد مميكنة أصل المؤهل الدراسي و شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها «الذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء للإناث وإقرار الحالة الاجتماعية وإقرار الذمة المالية.



ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30 ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع الحالى وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.



وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.












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