اجتماع لفريق الخبراء فى مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية

(MENAFN
- Youm7) نظمت الأمانة العامة للجامعة العربية، الاجتماع 19 لفريق الخبراء في مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية ويستمر لمدة يومين، وذلك في ضوء استمرارية أعمال فريق الخبراء في مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية.
ويتم خلال الاجتماع، بحسب بيان صحفي للجامعة العربية اليوم، عرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المنافسة بهدف استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب،
كما سيتم عرض أحدث التطورات للبيئة التشريعية لقوانين المنافسة بالدول العربية من حيث إصدار قوانين أو تحديث لقوانين وطنية موجودة لفتح النقاش حولها وتعظيم الاستفادة من خلال طرح الرؤى والأفكار خلال الاجتماع.
وسيتم إحاطة الاجتماع بآخر تطورات وإنجازات شبكة المنافسة العربية التي تم إطلاقها في مارس من العام الماضى 2022، وهذه الشبكة جاءت بمبادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية، بجانب مناقشة ملاحظات الدول العربية على الآلية التنفيذية لشبكة المنافسة العربية، حيث من المنتظر الانتهاء منها في هذا الاجتماع.
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