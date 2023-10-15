اجتماع لفريق الخبراء فى مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية

MENAFN - Youm7) نظمت الأمانة العامة للجامعة العربية، الاجتماع 19 لفريق الخبراء في مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية ويستمر لمدة يومين، وذلك في ضوء استمرارية أعمال فريق الخبراء في مجال حماية المنافسة ومراقبة الاحتكار بالدول العربية.

ويتم خلال الاجتماع، بحسب بيان صحفي للجامعة العربية اليوم، عرض تجارب الدول العربية في مجال حماية المنافسة بهدف استفادة الدول العربية الأخرى من تلك التجارب،

كما سيتم عرض أحدث التطورات للبيئة التشريعية لقوانين المنافسة بالدول العربية من حيث إصدار قوانين أو تحديث لقوانين وطنية موجودة لفتح النقاش حولها وتعظيم الاستفادة من خلال طرح الرؤى والأفكار خلال الاجتماع.

وسيتم إحاطة الاجتماع بآخر تطورات وإنجازات شبكة المنافسة العربية التي تم إطلاقها في مارس من العام الماضى 2022، وهذه الشبكة جاءت بمبادرة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية، بجانب مناقشة ملاحظات الدول العربية على الآلية التنفيذية لشبكة المنافسة العربية، حيث من المنتظر الانتهاء منها في هذا الاجتماع.