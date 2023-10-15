أبو الغيط: سنواصل التحركات حتى يستيقظ الضمير العالمى أمام جرائم الاحتلال

MENAFN - Youm7) قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الحمي الجنونية التي تتصرف بها إسرائيل وحالة السعار لآلة القتل ماهي الا تجسيد لقبح الاحتلال ووحشيته، معتبرا أن العدوان على قطاع غزة يعكس جرائم حرب متراكمة ومخالفات هائلة للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أبو الغيط، على حسابه بموقع "إكس"، أن الموقف الدولي آخذ في التغير والاستفاقة من هوس دعم إسرائيل إلى واقع أليم يدفع ثمنه أبرياء، مشيرا إلى مواصلة التحركات والاتصالات السياسية حتي يتغير هذا الوضع حتى يستيقظ الضمير العالمي أمام ما يجري من جرائم.