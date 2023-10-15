مسؤولة أممية تحذر من تعرض الفلسطينيين للتطهير العرقى الجماعى

MENAFN - Youm7) حذرت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز" من "تعرض الفلسطينيين لخطر جسيم للتطهير العرقى الجماعي"، داعية المجتمع الدولى إلى التوسط بشكل عاجل لوقف إطلاق النار بين الطرفين.



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن تكثف الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، الجهود للتوسط للوقف الفورى لإطلاق النار قبل "الوصول إلى نقطة اللاعودة"، وقالت "إن المجتمع الدولى يتحمل مسؤولية منع وقوع الجرائم الفظيعة وحماية الأشخاص".



وأشارت إلى إصدار القوات الإسرائيلية أمرا فى الثانى عشر من الشهر الجارى، لمليون ومئة ألف فلسطينى فى شمال غزة بالانتقال جنوبا خلال 24 ساعة فى ظل استمرار القصف الجوي.



وقالت "ألبانيز" أن التقارير أفادت بأن القوات الإسرائيلية بدأت فى اليوم التالى دخول غزة من أجل "تطهير" المنطقة.



وذكرت أن الفلسطينيين "لا يوجد لهم مكان آمن فى أية منطقة فى غزة فيما تفرض إسرائيل حصارا كاملا على القطاع الصغير مع قطع إمدادات الماء والغذاء والوقود والكهرباء بشكل غير قانوني".



وقالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، "إن مسؤولين إسرائيليين دعوا علنا إلى نكبة أخرى، وهى التى أسفرت بين عامى 1947 و1949 عن طرد أكثر من 750 ألف فلسطينى من بيوتهم وأراضيهم".



وقالت المقررة الدولية "إن إسرائيل قامت بالفعل بالتطهير العرقى الجماعى للفلسطينيين تحت ضباب الحرب، ومرة أخرى باسم الدفاع عن النفس، تسعى لتبرير ما قد يصل إلى التطهير العرقي".



وذكرت "ألبانيز" أن أية عمليات عسكرية مستمرة من جانب إسرائيل قد تخطت حدود القانون الدولى، وشددت على ضرورة أن يوقف المجتمع الدولى ما وصفتها بالانتهاكات الصارخة للقانون الدولى الآن، قبل أن يتكرر التاريخ المأساوي.





وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية إلى 2384 شهيدا، وارتفاع عدد الجرحى إلى نحو 10150 شخصا، منذ بداية العدوان الإسرائيلى فى السابع من أكتوبر الجاري.



وأوضحت الوزارة - فى بيان صحفى - أن عدد ‎الشهداء فى قطاع غزة ارتفع إلى 2329، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بينما وصل عدد الجرحى إلى 9042 شخصا، وفي‎ الضفة، ارتفع عدد الشهداء إلى 55 شهيدا، بعد الإعلان أمس عن استشهاد الطفل محمد رفعت عدوان (16 سنة) فى محافظة طولكرم، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 1100 شخصا.