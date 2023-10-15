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رفع 244 حالة إشغال وإيقاف مخالفة بناء خلال حملة فى الدقى

10/15/2023 4:27:29 AM
(MENAFN- Youm7) شن
حى الدقي
حملة مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال والأكشاك والكافيهات على الطريق العام، وذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد محافط الجيزة.


وأسفرت الحملة بقيادة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى والمقدم محمد قاسم رئيس مكتب مرافق الدقى ومباحث المرافق، عن رفع كافة الحواجز التى تشغل الطريق العام مع تحرير محاضر للمخالفين، ورفع إشغالات بعض الأكشاك لعدم الالتزام بالمساحة المقرره لها.


ورصدت الحملة أعمال مخالفة الرسومات الهندسية لنادى صحى تحت التجهيز بميدان المساحة دون التصريح بأعمال التعديل، وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة وفقا للقانون، كما تم رفع 244 حالة إشغال فى خط سير الحملة من شارع السودان وجده ومحى الدين والتحفظ عليها بمخازن الحي.


يُذكر أن حى الدقى شن مؤخرا حملة مكبرة، أسفرت عن غلق وتشميع محل ألبان شهير بشارع محى الدين أبو العز لإدارته بدون ترخيص رغم إعلانه بعدة إنذارات للتقدم لاستخراج الترخيص، كما تم رفع 344 حالة إشغال ايداعها فى مخازن الحي.








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