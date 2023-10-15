القومى للمرأة يواصل حملات طرق الأبواب بلدى أمانة بقرى وأحياء قنا والمنيا

MENAFN - Youm7) يواصلالمجلس القومى للمرأةتنفيذ فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة"، والتى استهدفت عددا من السيدات والرجال الأطفال، وذلك بقرى وأحياء مراكز محافظات قنا والمنيا وجنوب وشمال سيناء.

وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة" بدأت فى 1 أغسطس، وتستمر على مدار شهرين، وسوف يتم تنفيذها بعدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة ومبادرة تنمية الأسرة المصرية وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.



