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إعداد القادة ينظم ملتقى إعداد القيادات بالجامعات والمعاهد تحت شعار قادة الغد

10/15/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Youm7)

أعرب الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للانشطة الطلابية، ومدير
معهد إعداد القادة ، عن أهمية بناء الوعى وتطوير المعرفة لدى شباب أعضاء هيئة التدريس.


جاء ذلك وفقا لبيان معهد إعداد القادة بأنه يعتزم تنظيم ملتقى إعداد القيادات الشابة بالجامعات والمعاهد المصرية تحت شعار قادة الغد، خلال الفترة من 16 - 19 أكتوبر 2023.


وتعقد فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين الشريف وكيل المعهد.



ويهدف إلى زيادة الوعى وتحقيق التطور والتقدم، من خلال مجموعة متنوعة من المحاضرات المهمة التى تشمل موضوعات متنوعة مثل الأمن القومى ومحاربة الشائعات، وسطية الخطاب الدينى ومحاربة الأفكار المتطرفة، مهارات حل المشكلات واتخاذ القرار.


بجانب عقد العديد من ورش العمل التى تنمى المهارات مثل ورشة عمل مهارات العرض ولغة الجسد، بجانب تنظيم زيارات خارجية إلى متحف الحضارة، كما تتضمن فعاليات الملتقى ممارسة العديد من الانشطة الرياضية والثقافية والفنية.


ومن جانبه اشاد الدكتور كريم همام بدور هذا البرنامج التدريبى فى تعزيز قدرات أعضاء هيئة التدريس وتمكينهم من التصدى للتحديات المختلفة، مستكملا أن الغرض من هذا التدريب هو تأهيل الشباب لتولى المسؤوليات القيادية وتشجيع مشاركتهم فى بناء المجتمع من خلال تقديم برامج وأنشطة تنموية وتثقيفية متنوعة، حيث من المتوقع أن يمنح البرنامج المشاركين المعرفة الضرورية لتحقيق أهدافهم والمساهمة فى بناء شبكات اتصال قوية والعمل على تبادل الخبرات والمعرفة، مما يرتقى فى رفع مستوى الأداء القيادى فى الجامعات.








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