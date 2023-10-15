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متطلبات الاعتماد المبدئى برنامج تدريبى لهيئة الاعتماد والرقابة بمستشفيات الصدر

10/15/2023 4:27:25 AM
(MENAFN- Youm7) أكد د.أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، أن نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية يحتاج إلى جهود متعددة لضمان تعزيز سلامة المرضى وتقديم رعاية صحية آمنة وخالية من المخاطر، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحي وبناء كوادر مدربة، وذلك من خلال توفير الحزم التدريبية والتعليمية
لمقدمي الخدمات الصحية على معايير جودة الرعاية الصحية الصادرة عن جهار والمعتمدة دوليا من منظمة الاسكوا.



وفي هذا السياق، نظم مركز التدريب بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، البرنامج التدريبي لمتطلبات الاعتماد المبدئي لمستشفيات الصدر التابعة للقطاع العلاجي بوزارة الصحة، وذلك على مدار 3 أيام، وبحضور نخبة من خبراء جودة الرعاية الصحية على رأسهم أ.د. السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، د.نانسي عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الصحية، د.محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية.




شارك في البرنامج التدريبي
30 متدربا من مديري وفرق الجودة والعاملين بمستشفيات (دمنهور، المنصوره، المعمورة، كوم الشقافة، كفر الشيخ، الفيوم، دمياط ، بورسعيد ، المرج، الزقازيق).



تناول التدريب إلقاء نظرة عامة حول رحلة المنشأة نحو الحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وشرح قواعد حساب مجموع درجات استيفاء المعايير، إلى جانب عناصر التطابق مع كل معيار.



ومن جانبه، استعرض د.السيد العقدة، المعايير المتعلقة بمتطلبات السلامة الوطنية باعتبارها أهم المعايير الصادرة عن جهار، والتي تهدف إلى أمان وسلامة المريض ومنع انتشار العدوى، سلامة البيئة والمنشآت، مؤكدا أن تطبيق معايير الجودة الوطنية تهدف إلى تحسين مخرجات الخدمات الصحية وليس المظهر الخارجي للمنشأة، وأنها تساعد على تقليل تكاليف الإنفاق بالمنشأة والقطاع الصحي بأكمله.



وقدمت د.نانسي عبد العزيز، رئيس الادارة المركزية للرقابة الصحية، شرحا لمتطلبات الجودة الأساسية شاملة ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض وحقه في الحصول علي الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها، مشيرة إلى أهمية تعزيز تنفيذ إجراءات مكافحة العدوى والنظافة، والتواصل الفعال بين المريض والفريق الطبي، فضلا عن إجراءات إدارة الأدوية وتعزيز ثقافة سلامة المرضى.



واستعرض د. محمد السايس، مدير عام الرقابة الإدارية على المنشآت الصحية، معايير الحوكمة المؤسسية وإدارة القوة البشرية في إطار متطلبات الاعتماد المبدئي، مشيرا إلى أهمية انضباط النظم الداخلية للمنشأة تحقيقا لاستدامة الجودة وتحسينها بصفة مستمرة.



يذكر أن إصدارات هيئة الاعتماد والرقابة الصحية تشمل 7 حزم من المعايير المختلفة والمعتمدة من منظمة الإسكوا الدولية، والتي تتناسب مع طبيعة كل منشأة، وتهدف إلى توفير خدمات صحية وفقا لأعلى معايير الجودة العالمية وبما يضمن راحة وسلامة المريض وأسرته ومقدمي الخدمة والمنشأة والبيئة المحيطة.



ويقوم مركز التدريب بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بتصميم وتنفيذ برامج تدريبية، وورش عمل وندوات تعريفية لتنمية مهارات وقدرات العاملين بالقطاع الصحي
وفقا للاحتياجات التدريبية لتطبيق جودة الرعاية الصحية داخل وخارج محافظات مشروع التأمين الصحي الشامل.
















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