استطلاع أمريكى: تحقيقات هانتر بايدن تثير مخاوف أخلاقية بشأن والده

MENAFN - Youm7) قالت وكالة أسوشيتدبرس إن المخاوف الأخلاقية تلقى بظلالها على الرئيس جو بايدن مع سعيه لإعادة انتخابه لفترة ثانية فى ظل التحقيقات المتعلقة بنجله هانتر بايدن وتحقيق العزل فى مجلس النواب. وأظهر استطلاع للرأى أن 35% من البالغين الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس نفسه قد ارتكب شيئا غير قانونى.

وبحسب الوكالة، فإن 33% آخرين قالوا إنهم يعتقدون أن الرئيس الديمقراطى تصرف بطريقة غير أخلاقية، وإن كانت قانونية. وقال 30% إنه بايدن لم يرتكب خطأ، وفقا للاستطلاع.

وتعكس نتائج الاستطلاع الذى أجراه مركز أبحاث الشئون العامة التابع لوكالة أسوشيتدبرس الانقسام السياسى الشاسع والشكوك حول أخلاقيات قادة الحكومة.

وكان الجمهوريون فى مجلس النواب الأمريكي قد بدأوا تحقيقا لعزل بايدن يسعى إلى ربط الرئيس بالتعاملات التجارية الخارجية لنجله هانتر، الذى يواجه بدوره اتهامات جنائية منفصلة من قبل مستشار خاص بعد فشل اتفاقية إقرار بالذنب من جانبه فى تهمتين تتعلقان بحيازة سلاح وتهرب ضريبى.

وكان الجمهوريون يحققون فى تعاملات هانتر بايدن منذ سنوات منذ أن أصبح والده نائبا للرئيس. وفى حين أن هناك شكوكا متعلقة بالأخلاقيات المحيطة بالتعاملات التجارية الدولية لعائلة بايدن، لم يظهر دليل حتى الآن يثبت أن بايدن فى منصبه لحالى أو السابق قد خالف مهام منصبه او قبل رشوة.

وتشير نتائج الاستطلاع إلى نظام أمريكى يمزقه الشكوك والعمل على المصالح الذاتية. وفى ظل الانقسامات السياسية الحزبية، فإن الرأى العام يحكم على جو بايدن

بناء على الانتماء الحزبى بقدر ما يحكم عليه بالحقائق المعروفة.

ووجد الاستطلاع أن ثلثى الجمهوريين يقولون إنهم يعتقدون أن جو بايدن كمذنب بجرائم تتعلق بنجله، إلا أن 8% فقط من الديمقراطيين و38% من المستقلين يوافقون على ذلك. وقال نحو ثلث إضافى فى كل حزب إنهم يعتقدون أن بايدن ارتكب على الأقل شيئا غير أخلاقى. ولا تزال أغلبية قوية من الديمقراطيين 58% يصرون على أن الرئيس لم يرتبك شيئا غير قانوني.







