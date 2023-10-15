بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية ببولندا

MENAFN - Youm7) بدأ اليوم الأحد التصويت في الانتخابات البرلمانية واستفتاء شعبي في بولندا، وتوجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 460 نائبا جديدا و100 عضو بمجلس الشيوخ لفترة ولاية مدتها أربع سنوات.



وذكرت صحيفة فيرست نيوز البولندية أن نتيجة انتخابات اليوم ستحدد ما إذا كان حزب "القانون والعدالة" اليميني سيفوز بفترة ولاية ثالثة غير مسبوقة على التوالي أو ما إذا كانت المعارضة مجتمعة يمكنها الفوز بما يكفي من الدعم للإطاحة به.



ويحق لنحو 29 مليون بولندي تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق التصويت، وسوف يختارون 460 عضوا في مجلس النواب، و100 عضو في مجلس الشيوخ لمدة أربع سنوات.



كما سيصوت الناخبون في الوقت نفسه على استفتاء حول الهجرة وسن التقاعد وقضايا أخرى. وتعارض المعارضة هذا الاستفتاء، وتعتبره وسيلة لتعبئة ناخبي الحزب الحاكم فيما يبدو أنه سباق متقارب ولا يمكن التنبؤ به. ودعا البعض الناخبين إلى مقاطعة الاستفتاء.



ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية للانتخابات بعد غد الثلاثاء.