مدينة بريشيا الإيطالية تمنع باتريك زكى من حضور مهرجان للسلام لانتقاده نتنياهو

MENAFN - Youm7) ألغت لورا كاستيليتي عمدة مدينة بريشيا الدعوة الموجهة الى الباحث المصرى باتريك زكى لحضور مهرجان السلام، وذلك بعد أن تعرض لانتقادات كثيرة بعد أن نشر على الفيسبوك أن وصف رئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتيناهو بأنه "قاتل متسلسل".

ووفقا لصحيفة صحيفة جورنالي دي بريشيا فقد أثارت تصريحات باتريك زكى جدلا كثيرا وانقسامات أدت إلى الغاء حضوره لمهرجان السلام في المدينة الإيطالية، بعد

الاتهامات التي وجهها يمين الوسط ضد رئيس البلدية لعدم قيامه بإضاءة قصر لوجيا، مقر البلدية، بألوان إسرائيل (تم عرض علم السلام بدلاً من ذلك) أصبح هذا هو المكان الأمثل.











