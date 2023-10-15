فاينانشيال تايمز: نشوب صراع أكبر فى الشرق الأوسط يهدد الاقتصاد العالمى

MENAFN - Youm7) قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن شبح نشوب صراع أكبر فى الشرق الأوسط يمثل تهديدا جديدا للاقتصاد العالمى، فى الوقت الذى يخرج فيه العالم من صدمات سببها وباء كورونا وحرب أوكرانيا، بحسب تحذيرات وزراء مالية ومسئولين.





وفى ختام اجتماعات لصندوق النقد والبنك الدوليين، حذر هؤلاء المسئولون من أن التوترات الإقليمية الأوسع سيكون لها تداعيات اقتصادية هائلة. وقال وزير المالية الفرنسي برونو لا ماير إننا لو واجهنا تصعيدا أو مدا للصراع إلى المنطقة بأكملها، فإننا سنواجه تداعيات كبرى، مضيفا أن المخاطر تتراوح ما بين ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة التضخم، إلى تراجع فى الثقة.







وحذرت مديرة صندوق النقد الدولى كريستالينا جورجيفا من سحابة جديدة فى الأفق غير المشرق للاقتصاد العالمى، فى تلخيص المخاوف بين الوفود التي اجتمعت فى مراكش من ان آفاق الاقتصاد العالمى على المدى المتوسط فاترة.







وعلى الجانب الآخر من الأطلنطى، قال جيمى ديمون، الرئيس التنفيذي لجيه بى مورجان، إن هذا هو الوقت الأكثر خطورة الذى يشهده العالم منذ عقود.







وكان المسئولون قد أعربوا قبل الاجتماعات عن ارتياحا لقدرة البنوك المركزية على الحد من التضخم بدون

الوصول إلى ركود صريح، وتجب الخطر الذى حذر منه صندوق النقد فى إبريل الماضى مع حديث عن احتمال هبوط صعب للاقتصاد العالمى.







وبدا أن البنوك المركزية لديها سياسات نقدية صارمة وحدت من نمو الائتمان، وهدأت سوق العمل دون المبالغة فى ذلك، بحسب ما قالت مديرة صندوق النقد قبل الاجتماع.







لكن مع اجتماع الوفود، خيم الظلام على الوضع العام مع امتزاج تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة مع القلق من استمرار ضعف الاقتصاد العالمى. وأشار تحليل لصندوق النقد إلى تدهور اتجاهات النمو على المدى الأطول مع معاناة الأنظمة الاقتصادية لرفع الإنتاجية وزيادة العوائق امام التجارة الحرة فى ظل تفاقم التوترات السياسية، وارتفاع الدين العام حول العالم.