كيسنجر مستنكرا تظاهرات التضامن مع فلسطين: أخطأنا حين سمحنا للعرب دخول بلادنا

MENAFN - Youm7) فى الوقت الذى أعلن فيه الكثير فى برلين التضامن فلسطين ضد هجمات إسرائيل، خرج وزير خارجية أمريكا الأسبق، بتصريحات اتهم فيها دول أوروبا بالسماح للمهاجرين البقاء فى دولهم.





وقال الدبلوماسى الأمريكى السابق البالغ من العمر 100 عام: لقد كان من الخطأ الفادح السماح بدخول هذا العدد الكبير من الأشخاص من ثقافات وأديان ومفاهيم مختلفة تمامًا، لأنه يخلق مجموعة ضغط داخل كل دولة تفعل ذلك".









وقال كيسنجر الألمانى المولد الذى فر من ألمانيا النازية مع عائلته فى عام 1938، وأصبح مهندس السياسة الخارجية الأمريكية خلال حرب فيتنام

أن ذلك كان مؤلما، ردا على سؤال حول رؤية العرب فى برلين يحتفلون بهجوم الفصائل الفلسطينة على إسرائيل.





وقال كيسنجر أن "العمل العدوانى الصريح" الذى تقوم به الفصائل الفلسطينية، يجب أن يقابل بـ "بعض العقوبة"، بينما حذر من احتمال حدوث تصعيد خطير فى المنطقة.





وحذر كيسنجر من أن الصراع فى الشرق الأوسط ينطوى على خطر التصعيد وإدخال دول عربية أخرى تحت ضغط الرأى العام، مشيرا إلى الدروس المستفادة من حرب أكتوبر عام 1973.





وأضاف الدبلوماسى الكبير السابق أنه من المحتمل، أيضا أن تتخذ إسرائيل إجراءات ضد إيران، إذا اعتبرت أن طهران كان لها يد فى ارتكاب الهجوم.





وعلى نطاق أوسع، قال كيسنجر، إن العدوان الروسى المستمر فى أوكرانيا، إلى جانب هجوم الفصائل الفلسطينة على إسرائيل، يمثل هجومًا أساسيًا على النظام الدولي.