فحص طبى ينتظر رامى ربيعة فى مران الأهلي اليوم استعداداً لسيمبا

MENAFN - Youm7) يخضع رامى ربيعة مدافع النادى الأهلى للفحص الطبى اليوم، الأحد، بعد انتهاء الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة ستة أيام عقب الفوز على الإسماعيلى بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للدوري.

ووضع أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للنادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً لرامى ربيعة مدافع الفريق حتى يستطيع الانتظام في تدريبات المارد الأحمر بعد إصابته فى القدم وأنهاه اللاعب بنجاح.وغاب رامى ربيعة عن مباراة إنبى لخضوعه لعملية (خٌراج) فى القدم أبعدته عن حسابات الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

ويستأنف فريق

الاهلى

بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي). وحصل المارد الأحمر على راحة سلبية لمدة 6 أيام بعد الفوز على الاسماعيلى بثلاثية مقابل هدف في الدوري.

ويتدرب الأهلى اليوم بدون 11 لاعباً دولياً بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية، ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبى.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).



