وزير الرياضة يهنئ أبطال الاسكواش بالنتائج المميزة فى بطولة أمريكا المفتوحة

(MENAFN
- Youm7) هنأ الدكتور أشرف صبحي،
وزير الشباب والرياضة ، نور الشربيني صاحبة المركز الأول فى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة فى تاريخها، وحصول هانيا الحمامي على المركز الثاني، وعلى فرج وحصوله على المركز الثاني فى منافسات الرجال.
وأكد الوزير الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، خاصة من أبنائنا من ذوى الإعاقة،
وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.
وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة أمريكا المفتوحة التى استضافتها فيلادلفيا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وفازت نور الشربيني في مباراة الدور النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-7.
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