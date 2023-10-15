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وزير الرياضة يهنئ أبطال الاسكواش بالنتائج المميزة فى بطولة أمريكا المفتوحة

10/15/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) هنأ الدكتور أشرف صبحي،
وزير الشباب والرياضة ، نور الشربيني صاحبة المركز الأول فى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش للمرة فى تاريخها، وحصول هانيا الحمامي على المركز الثاني، وعلى فرج وحصوله على المركز الثاني فى منافسات الرجال.
وأكد الوزير الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، خاصة من أبنائنا من ذوى الإعاقة،
وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.
وتوجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة أمريكا المفتوحة التى استضافتها فيلادلفيا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وفازت نور الشربيني في مباراة الدور النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 35 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-7.








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