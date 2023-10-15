الزمالك يحتاج 4 لاعبين فى يناير.. تعرف عليهم

MENAFN - Youm7) يدرس الجهاز الفني لنادى الزمالك تدعيم صفوف فريق الكرة فى عدة مراكز، وتجديد دماء الفريق وإبرام صفقات جديدة تليق بالفريق الأبيض مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوية.

ويعانى

الزمالك من أزمة إيقاف القيد، إلا أنه من المنتظر أن يتم حلها فى أقرب وقت، خاصة أن الجمعية العمومية مقرر لها الجمعة المقبل، وسيتم انتخاب مجلس إدارة جديد سيكون من حقه إبرام صفقات وحل أزمات بالفريق.

ويحتاج الزمالك إلى 4 لاعبين لتدعيم 3 مراكز خلال انتقالات يناير، حيث يحتاج إلى لاعبين فى وسط الملعب، بالإضافة إلى مهاجم ومدافع أيضاً.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق كشف أن أوسوريو بحاجة إلى 4 لاعبين، 2 في وسط الملعب ومهاجم ومدافع شرط أن يلعب بقدمه اليسرى.

ومنح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مسئولى القلعة البيضاء الضوء الأخضر لتسويق البنينى سامسون أكينيولا لعدم حاجته لخدماته فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

واتفق أوسوريو مع مسئولى نادى الزمالك على رحيل اللاعب فى ظل عدم اقتناعه بقدراته الفنية، وابتعاده عن صفوف الفريق طوال المباريات الماضية، وذلك من أجل منحهم فرصة لتحقيق أعلى استفادة مالية من بيعه فى المستقبل.