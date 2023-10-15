وليد الكرتى خارج حسابات الأهلى.. وعمر كمال عبد الواحد يقترب بقوة

MENAFN - Youm7) أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن المغربى وليد الكرتى، لاعب بيراميدز، خارج حسابات النادى الأهلى فى الفترة المقبلة مشددًا على وجود رغبة قوية من عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر ومنتخب مصر للانتقال للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "وليد الكرتى خارج حسابات الأهلى فى فترة الانتقالات المقبلة رغم إعجاب مسئولى القلعة الحمراء بمستوى النجم المغربى، ولكن اللاعب تعاقده مستمر مع بيراميدز موسمين وتعاقد الأهلى مع إمام عاشور أوقف مفاوضات النادى الأحمر مع أكثر من لاعب على رأسهم الكرتى ومحمد رضا بوبو".

وعن حراسة المرمى علق شوبير: "محمد صبحى حارس الزمالك منتظر حد يكلمه من الأهلى، والنادى الأحمر فاوض الحارس الموسم الماضى إبان وجوده فى فاركو ولكن تم صرف النظر والاكتفاء بالحراس المتواجدين فى القلعة الحمراء ولكن مع رحيل على لطفى لزد تناثرت الأنباء مجددًا ولكن الأهلى رفض واكتفى بالثلاثى الموجود حاليًا وكولر أغلق هذا الملف بالضبة والمفتاح، وبالتالى أصبح محمد صبحى قريب من تمديد تعاقده مع الزمالك".

وعن عمر كمال عبد الواحد قال شوبير: "عمر كمال عبد الواحد من حقه التوقيع لأى نادٍ فى يناير، فيوتشر هيوافق على رحيل اللاعب خشية رحيله بدون مقابل بعد أربعة شهور، وقد يدخل فيوتشر فى مفاوضات قوية لإقناع اللاعب بالبقاء وتمديد التعاقد ورفع القيمة المالية، وفى الأهلى بيفكروا فى ضم اللاعب لأن مستواه عشرة على عشرة فى كل المراكز التى لعب بها وعلى رأسها مركز الظهير الأيسر لتعويض التونسى على معلول، والأهلى بيحسب حساباته حاليًا، وعمر كمال والده كان مدرب فى ناشئي الأهلى وبالتالى القصة إذ طلب الأهلى التعاقد مع اللاعب مقابل عرض مالى محترم سيوافق اللاعب وكل أسرته، وهو بنى أدم طيب ومتدين ولا يتحدث فى الماديات".