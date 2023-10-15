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الزمالك لليوم السابع: غرامات الفيفا لا تؤثر على المشاركة فى الكونفدرالية

10/15/2023 4:27:20 AM
(MENAFN- Youm7) أكد مسئولو نادى الزمالك أن الغرامات الموقعة على النادى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لا تؤثر على مشاركة الفريق فى كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقال أحمد فؤاد الوطن المديرالمالى للزمالك وعضو اللجنة الثلاثية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الغرامات التى يتم توقيعها على النادى لا علاقة لها بالمشاركة بالبطولة الكونفدرالية، موضحا أن الزمالك لم تصله أى خطابات من الفيفا بالاستبعاد من المشاركة.



وكشف فؤاد الوطن أن الزمالك لديه رخصة الأندية المحترفة من اتحاد الكرة والكاف للمشاركة فى البطولة الكونفدرالية، وبالتالي موقف الزمالك القانونى سليم تماماً.



وكان الزمالك تلقى خطاباً رسميا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتخفيض الغرامة المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق إلى مليون و900 ألف يورو، بعد أن حصل اللاعب في وقت سابق على حكم من المحكمة الرياضية بإلزام الزمالك بسداد 3 ملايين يورو.



وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، مع أندية أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.












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