السعودي خالد العطيه يتوج بلقب بطولة البحرين المفتوحة الخامسة للجولف

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 10 (كونا) -- توج اللاعب السعودي خالد العطيه بكأس بطولة البحرين المفتوحة الخامسة للجولف التي أقيمت على ملاعب النادي الملكي للجولف خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري بمشاركة 85 لاعبا.
وقدم العطيه أداء متميزا ومستوى فنيا راقيا تفوق خلاله على منافسيه مع ختام الجولة الثالثة مساء امس السبت اذ جمع 203 نقطة أهلته إلى الوصول الى منصة التتويج والحصول على بطاقة التأهل إلى جولة البحرين الدولية (الجولة الأوربية) خلال فبراير المقبل.
وتقدم العطية على اللاعب القطري صالح الكعبي الذي جاء بالمركز الثاني برصيد 210 نقط والإماراتي سام مولاين الذي حصد المركز الثالث برصيد 212 نقطة.
وبدوره أشاد رئيس الاتحاد البحريني للجولف اللواء الركن علي النعيمي في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز بجميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة وساهموا في نجاحها وظهورها بالمستوى الفني العالي.
واكد أن الاتحاد البحريني للجولف يسعى من خلال إقامة هذه البطولة إلى تحقيق التنافس بين المشاركين لتقديم المستوى الذي يظهر مدى ما وصلت إليه رياضة الجولف في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.(النهاية)
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