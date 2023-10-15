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السعودي خالد العطيه يتوج بلقب بطولة البحرين المفتوحة الخامسة للجولف

10/15/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 15 - 10 (كونا) -- توج اللاعب السعودي خالد العطيه بكأس بطولة البحرين المفتوحة الخامسة للجولف التي أقيمت على ملاعب النادي الملكي للجولف خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري بمشاركة 85 لاعبا.
وقدم العطيه أداء متميزا ومستوى فنيا راقيا تفوق خلاله على منافسيه مع ختام الجولة الثالثة مساء امس السبت اذ جمع 203 نقطة أهلته إلى الوصول الى منصة التتويج والحصول على بطاقة التأهل إلى جولة البحرين الدولية (الجولة الأوربية) خلال فبراير المقبل.
وتقدم العطية على اللاعب القطري صالح الكعبي الذي جاء بالمركز الثاني برصيد 210 نقط والإماراتي سام مولاين الذي حصد المركز الثالث برصيد 212 نقطة.
وبدوره أشاد رئيس الاتحاد البحريني للجولف اللواء الركن علي النعيمي في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز بجميع اللاعبين الذين شاركوا في البطولة وساهموا في نجاحها وظهورها بالمستوى الفني العالي.
واكد أن الاتحاد البحريني للجولف يسعى من خلال إقامة هذه البطولة إلى تحقيق التنافس بين المشاركين لتقديم المستوى الذي يظهر مدى ما وصلت إليه رياضة الجولف في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.(النهاية)

خ ن ع / م خ




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