الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية الى شرق البحر الابيض المتوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 10 (كونا) -- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية ارسال حاملة طائرات ثانية الى منطقة شرق البحر الابيض المتوسط وسط توقعات بقرب تنفيذ قوات الاحتلال الاسرائيلي غزوا بريا موسعا على قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن في بيان مساء امس السبت انه اصدر اوامره بإرسال حاملة الطائرات (يو إس إس آيزنهاور) للانضمام إلى مجموعة حاملة الطائرات (يو إس إس فورد) التي وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط الاسبوع الماضي.
واضاف ان هذا القرار يأتي كجزء من دعم واشنطن للاحتلال الاسرائيلي في هجومه على قطاع غزة.
وكان اوستن قد شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الاسرائيلي يواف غالانت في وقت سابق امس السبت على ضرورة "الالتزام" بقانون الحرب بما في ذلك حماية المدنيين في قطاع غزة.
يذكر ان وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت امس ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفسطيني في غزة والضفة الى 2269 شهيدا واكثر من 9814 جريحا داعية المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية والدولية الى توفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني.(النهاية)
ا م م / م خ
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