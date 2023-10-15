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الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية الى شرق البحر الابيض المتوسط

10/15/2023 4:27:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 15 - 10 (كونا) -- اعلنت الولايات المتحدة الامريكية ارسال حاملة طائرات ثانية الى منطقة شرق البحر الابيض المتوسط وسط توقعات بقرب تنفيذ قوات الاحتلال الاسرائيلي غزوا بريا موسعا على قطاع غزة.
وقال وزير الدفاع الامريكي لويد اوستن في بيان مساء امس السبت انه اصدر اوامره بإرسال حاملة الطائرات (يو إس إس آيزنهاور) للانضمام إلى مجموعة حاملة الطائرات (يو إس إس فورد) التي وصلت إلى شرق البحر الأبيض المتوسط الاسبوع الماضي.
واضاف ان هذا القرار يأتي كجزء من دعم واشنطن للاحتلال الاسرائيلي في هجومه على قطاع غزة.
وكان اوستن قد شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الاسرائيلي يواف غالانت في وقت سابق امس السبت على ضرورة "الالتزام" بقانون الحرب بما في ذلك حماية المدنيين في قطاع غزة.
يذكر ان وزارة الصحة الفلسطينية اعلنت امس ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على الشعب الفسطيني في غزة والضفة الى 2269 شهيدا واكثر من 9814 جريحا داعية المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الحقوقية والانسانية والدولية الى توفير حماية عاجلة للشعب الفلسطيني.(النهاية)

ا م م / م خ




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