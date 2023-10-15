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وزير الخارجية الأردني: منع الغذاء والدواء عن غزة جريمة حرب

10/15/2023 4:27:16 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 15 - 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن منع الغذاء والدواء والمواد الأساسية عن قطاع غزة "جريمة حرب" وتجاوز لكل القيم الإنسانية.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الصفدي بوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في العاصمة عمان مساء أمس السبت بحثا خلاله جهود وقف الحرب على غزة وما تسببه من معاناة إنسانية.
وأضافت أن الصفدي شدد على ضرورة وقف الحرب على غزة والكارثة الإنسانية التي تسببها وأن يتحرك المجتمع الدولي نحو ضمان إيصال المساعدات للقطاع وتوفير الحماية للمدنيين انسجاما مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدين قتل المدنيين واستهدافهم.
ولفتت إلى أن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور في جهود حل الأزمة وخصوصا فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويأتي اللقاء ضمن جهد أردني يشمل التواصل مع عدد من الدول لوقف الحرب على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.(النهاية)

أ ب / م ج ب


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