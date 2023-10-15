وزير الخارجية الأردني: منع الغذاء والدواء عن غزة جريمة حرب

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) عمان - 15 - 10 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن منع الغذاء والدواء والمواد الأساسية عن قطاع غزة "جريمة حرب" وتجاوز لكل القيم الإنسانية.
وذكرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء الصفدي بوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في العاصمة عمان مساء أمس السبت بحثا خلاله جهود وقف الحرب على غزة وما تسببه من معاناة إنسانية.
وأضافت أن الصفدي شدد على ضرورة وقف الحرب على غزة والكارثة الإنسانية التي تسببها وأن يتحرك المجتمع الدولي نحو ضمان إيصال المساعدات للقطاع وتوفير الحماية للمدنيين انسجاما مع القانون الدولي والقيم الإنسانية التي تدين قتل المدنيين واستهدافهم.
ولفتت إلى أن الوزيرين اتفقا على استمرار التنسيق والتشاور في جهود حل الأزمة وخصوصا فيما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية.
ويأتي اللقاء ضمن جهد أردني يشمل التواصل مع عدد من الدول لوقف الحرب على غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.(النهاية)
أ ب / م ج ب
MENAFN15102023000071011013ID1107241986
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