الدولار الأمريكي يرتفع أمام الدينار إلى 309ر0 واليورو ينخفض إلى 324ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 10 (كونا) -- ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد بنسبة 10ر0 في المئة إلى مستوى 309ر0 دينار فيما انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 01ر1 في المئة إلى مستوى 324ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 31ر1 في المئة إلى مستوى 375ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 10ر0 في المئة إلى مستوى 342ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية. (النهاية)
ه ث
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