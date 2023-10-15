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قوة الإطفاء تتابع أعمال لجنة تنفيذ إطار (سنداي) وتحيي اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث

10/15/2023 4:27:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 15 – 10 (كونا) -- افتتح رئيس قوة الإطفاء الفريق خالد المكراد الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اطار (سنداي) العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2015/2030 التي أنشئت بقرار من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح وتضم 37 جهة حكومية وغير حكومية.
وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي إن الاجتماع الثاني للجنة يقام من خلال ورشة عمل بدءا من اليوم الأحد وحتى 19 أكتوبر الجاري بهدف تحقيق الغايات السبع لإطار (سنداي) العالمي للحد من مخاطر الكوارث وتركز مهام اللجنة على توحيد عمل مؤسسات الدولة لمواجهة الأزمات والكوارث وتوحيد الجهود المبذولة لجعل مؤسسات الدولة على أهبة الاستعداد لمواجهتها.
كما ألقى الفريق المكراد كلمة بمناسبة اليوم الدولي للحد من مخاطر الكوارث الذي يصادف 13 أكتوبر كل عام وأقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1989 ويهدف إلى تعزيز ثقافة المجتمعات في الحد من مخاطر الكوارث وتبادل الخبرات إذ يركز اليوم الدولي هذا العام على العلاقة المتبادلة بين (الكوارث وعدم المساواة) والتفاوت في الحصول على الخدمات مثل التمويل والتأمين.
بعد ذلك باشر نائب الرئيس لقطاع المكافحة وتنمية الموارد البشرية بالتكليف في قوة الإطفاء اللواء جمال بدر البليهيص أجندة الاجتماع الثاني للجنة وأوضح مخرجات وأهداف الاجتماع الأول التي تلخصت في بناء قاعدة صلبة لتوحيد جهود مؤسسات الدولة بالتصدي للازمات والكوارث والمنهجية العلمية المقترحة وغيرها من ركائز تسهل اعمال تضافر جهود مؤسسات الدولة.
كما قام مقرر اللجنة العقيد الدكتور مشاري الفرس بتوضيح الهدف الرئيسي لورشة العمل وهو صياغة الإجراءات العامة لمؤسسات الدولة والخاصة بالتعامل مع جميع أنواع الكوارث والأزمات التي من الممكن أن تؤثر على الكويت والتي أوضحتها مؤسسات الدولة حسب اختصاص كل جهة.
وتناول الفرس كذلك موضوع اعتماد استراتيجية وطنية للحد من مخاطر الكوارث إذ ستساهم هذه الإجراءات والاستراتيجيات في تسهيل اجراءات إدارة الازمات والكوارث بدولة الكويت بشكل عام وتحقيق غايات اطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث بشكل خاص.
ويعتبر إطار (سنداي) العالمي أول اتفاق رئيسي لخطة التنمية لما بعد عام 2015 وهو اتفاق طوعي غير ملزم مدته 15 عاما يعترف بأن للدولة الدور الرئيسي في الحد من مخاطر الكوارث لكن ينبغي تقاسم المسؤولية مع أصحاب المصلحة الآخرين بما في ذلك الحكومات المحلية والقطاع الخاص.
ويحد (سنداي) بشكل كبير من مخاطر الكوارث والخسائر في الأرواح والصحة والأصول الاقتصادية والمادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للأشخاص والأعمال التجارية والمجتمعات المحلية والبلدان كما يمنع نشوء المخاطر القائمة عن طريق تنفيذ تدابير متكاملة وشاملة. (النهاية)

ع ك / ت م



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