Sunday, 15 October 2023 12:39 GMT

الذهب يرتفع أكثر من 3 في المئة ليبلغ 1933 دولارا للأونصة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي

10/15/2023 4:27:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 15 - 10 (كونا) -- حقق الذهب قفزة سعرية كبيرة بأكثر من 3 في المئة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي ليصل إلى 1933 دولارا أمريكيا للأونصة وسط تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال تقرير متخصص صادر عن شركة (دار السبائك) الكويتية اليوم الأحد إن الذهب سجل أفضل أداء أسبوعي له منذ بداية العام الحالي إذ تزايد الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وسط تزايد الصراع في الشرق الأوسط وعدم وجود أي نوع من أنواع التهدئة حاليا.
وأضاف التقرير أن العقود الآجلة للذهب (تسليم شهر ديسمبر) ارتفعت إلى 1942 دولارا للأونصة ما يعادل 58ر5 دولار محققة أفضل أداء أسبوعي لها منذ شهر مارس الماضي بمكاسب لا تقل عن 5ر2 في المئة.
وأوضح أن المعدن الأصفر أنهى خسائر امتدت أكثر من أسبوعين بسبب زيادة حدة التوترات الجيوسياسية التي عززت من اللجوء إلى الملاذات المالية الآمنة وفي مقدمتها الذهب.
وذكر أن ذلك تزامن مع بيانات اقتصادية أمريكية أشارت إلى عدم الحاجة لرفع أسعار الفائدة على المدى القصير والمتوسط مما أدى إلى تباطؤ عوائد سندات الخزانة الأمريكية وبالتالي صعود أسعار الذهب بشكل إضافي.
وأكد أن الاتجاه السائد لدى المستثمرين هو استمرار الاتجاه نحو الذهب وسط أوقات عدم اليقين التي يعيشها الاقتصاد العالمي موضحا أنه على الرغم من ارتفاع الذهب مازال هناك مشترون جدد لاسيما مع تزايد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط "قد يمتد إلى مناطق أخرى".
ولفت إلى أن أصول الملاذ الآمن "تلقى رواجا بشكل لافت ما يهيئ للمعدن الأصفر فرصة الوصول إلى مستوى 2000 دولار للأونصة".
وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 35ر19 دينار (نحو 59 دولارا) أما عيار 22 فبلغ 5ر17 دينار (نحو 53 دولارا) فيما أغلقت الفضة عند 271 دينارا (نحو 826 دولارا) للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام. (النهاية)

س م ر / ه ث / ا ع ب




MENAFN15102023000071011013ID1107241983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث