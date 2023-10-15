الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة.. أسرت الإنسان بجمالها ودأب على اقتنائها منذ القدم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من آلاء البعنون

(تقرير) الكويت - 15 - 10 (كونا) -- ارتبط الإنسان منذ القدم بحبه لاقتناء الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة فقد أسر بجمالها وانبهر وتغنى بها في أشعاره علاوة على أن العديد من أنواعها ارتبط بالأساطير لما لها من أسرار جمالية فريدة وألوان تسحر الناظرين وبريق يأسر الألباب.

وقد احتلت الأحجار الكريمة حيزا لافتا في الحضارة العربية والإسلامية إذ ورد ذكر بعضها في القرآن الكريم كاللؤلؤ والياقوت والمرجان.

وفي الكويت دأبت دار الآثار الإسلامية على احتضان مجموعة من الخواتم المرصعة بتلك الأحجار لأهميتها المادية والمعنوية لدى القدماء إذ تعد الدار من أفضل المتاحف على المستويين المحلي والدولي التي حرصت على اقتناء القطع والمجوهرات النادرة والثمينة منها الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة والمنقوشة باللغة العربية التي تعود إلى آلاف السنين مما جعل العديد من الدول ترغب في استعارتها للمشاركة بها في معارض الفنون والآثار.

وقال أستاذ مساعد الآثار والأنثروبولوجيا في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الاكتشافات الأثرية عن استخدام الإنسان للأحجار في التزيين والحلي بدأت مع دخول العصر الحجري القديم.

وأضاف أشكناني أنه تم العثور على عشرات القطع من الأحجار الكريمة والمهمة في جزيرة فيلكا تعود إلى حضارة دلمون في العصر البرونزي قبل 4000 سنة تتضمن قطعا نخبوية وثمينة كانت تجلب من حضارة (ملوخا) في وادي الهند (باكستان حاليا) ومنطقة لوثال في (الهند).

وأوضح أن المصادر البابلية كشفت أن ملوك بلاد الرافدين قديما كانوا يستوردون الأحجار الكريمة من مناطق بعيدة عن طريق سفن دلمون كما كشفت التنقيبات الأثرية عن وجود الأحجار الكريمة من 2200 سنة في القلعة الهلنستية بجزيرة فيلكا.

وذكر أن الاكتشافات الأثرية أشارت أيضا إلى وجود الخواتم في حضارات العصر البرونزي قبل 5000 سنة وظلت لها اعتبارات فنية واجتماعية ودينية إذ تم تقسيمها إلى نوعين هما خواتم معدنية وخواتم معدنية مرصعة بالأحجار الكريمة.

من جهته قال خبير الأحجار الكريمة المهندس محمد جرخي لـ(كونا) إن الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة والمنقوشة بعبارات إسلامية وآيات قرآنية انتشرت منذ العصر العباسي وقبل ابتكار الأجهزة الحديثة الخاصة بالنقش على الحجر.

وأضاف جرخي أن القدماء كانوا يعتقدون بأن اقتناء الأحجار الكريمة يحميهم من بعض الأخطار خصوصا وقت الترحال فيما اعتقد آخرون بأنها تحميهم من الشر والحسد.

ورأى أن "الأحجار الكريمة مرتبطة بعلم الطاقة إذ إنها تمد الجسم بالطاقة الإيجابية وأخرى تمدها بالطاقة السلبية وذلك عند اختيار أحجار غير مناسبة للجسم ومن الممكن أن تؤثر على نفسية الإنسان".

وأوضح أن السوق الكويتي المختص ببيع الأحجار الكريمة في مجمع التراث بسوق المباركية يشهد إقبالا كبيرا من الرجال والنساء لشراء الأحجار التي تصاغ للخواتم والمجوهرات.

وأشار إلى أن الرجال يفضلون شراء الأحجار التي لها قيمة مالية عالية مثل حجر (العقيق) و(الفيروز) و(الدر) كما يفضلون حجر (الزمرد) و(الياقوت) و(الزفير) لجمالياتها وندرتها بينما تفضل النساء شراء أحجار الفيروز (الشذر) و(الزبرجد) و(الأوبال).

وأفاد بأنه يتم حاليا جلب الأحجار الكريمة من مختلف دول العالم مثل كولومبيا والبرازيل والهند وسيرلانكا والمغرب ويتم ذلك سواء عبر عمليات التنقيب تحت الأرض أو شرائها من الأسواق العالمية الموثوقة.

ولفت جرخي إلى أنه يتم فحص الأحجار الكريمة عن طريق المختبرات المختصة الموجودة في العديد من الدول منها البحرين والإمارات مبينا أن هناك جهازا خاصا لفحص الأحجار يسمى (جهاز قراءة معامل الانكسار).

ودعا المهتمين باقتناء الأحجار الكريمة إلى ضرورة فحص الأحجار الكريمة قبل شرائها نظرا لازدياد المتاجر التي تبيع الأحجار المزيفة والملونة.

تجدر الإشارة إلى أنه في شهر أكتوبر الجاري تشارك دار الآثار الإسلامية ممثلة في (مجموعة الصباح الآثارية) بعدد من المقتنيات النادرة في معارض جديدة في الكويت والإمارات ويتضمن المعرض الأول 30 تحفة نادرة تعود للقرون الأولى بعد الميلاد.

كما ستشارك الدار بالمعرض الثاني الذي سيقام في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية في 25 الجاري ويستمر حتى أبريل 2024 تحت عنوان (زينة البلاط الملكي في الهند) بما يزيد على مئة تحفة من المجوهرات التي صاغها فنانون من عصر دولة السلاطين في دلهي وإمبراطورية المغول في الهند للتعرف على كيفية وأساليب زخرفتها و تنوع مكوناتها الثمينة. (النهاية) ا ع ب / أ م ح