الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة.. أسرت الإنسان بجمالها ودأب على اقتنائها منذ القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من آلاء البعنون
(تقرير) الكويت - 15 - 10 (كونا) -- ارتبط الإنسان منذ القدم بحبه لاقتناء الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة فقد أسر بجمالها وانبهر وتغنى بها في أشعاره علاوة على أن العديد من أنواعها ارتبط بالأساطير لما لها من أسرار جمالية فريدة وألوان تسحر الناظرين وبريق يأسر الألباب.
وقد احتلت الأحجار الكريمة حيزا لافتا في الحضارة العربية والإسلامية إذ ورد ذكر بعضها في القرآن الكريم كاللؤلؤ والياقوت والمرجان.
وفي الكويت دأبت دار الآثار الإسلامية على احتضان مجموعة من الخواتم المرصعة بتلك الأحجار لأهميتها المادية والمعنوية لدى القدماء إذ تعد الدار من أفضل المتاحف على المستويين المحلي والدولي التي حرصت على اقتناء القطع والمجوهرات النادرة والثمينة منها الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة والمنقوشة باللغة العربية التي تعود إلى آلاف السنين مما جعل العديد من الدول ترغب في استعارتها للمشاركة بها في معارض الفنون والآثار.
وقال أستاذ مساعد الآثار والأنثروبولوجيا في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حسن أشكناني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأحد إن الاكتشافات الأثرية عن استخدام الإنسان للأحجار في التزيين والحلي بدأت مع دخول العصر الحجري القديم.
وأضاف أشكناني أنه تم العثور على عشرات القطع من الأحجار الكريمة والمهمة في جزيرة فيلكا تعود إلى حضارة دلمون في العصر البرونزي قبل 4000 سنة تتضمن قطعا نخبوية وثمينة كانت تجلب من حضارة (ملوخا) في وادي الهند (باكستان حاليا) ومنطقة لوثال في (الهند).
وأوضح أن المصادر البابلية كشفت أن ملوك بلاد الرافدين قديما كانوا يستوردون الأحجار الكريمة من مناطق بعيدة عن طريق سفن دلمون كما كشفت التنقيبات الأثرية عن وجود الأحجار الكريمة من 2200 سنة في القلعة الهلنستية بجزيرة فيلكا.
وذكر أن الاكتشافات الأثرية أشارت أيضا إلى وجود الخواتم في حضارات العصر البرونزي قبل 5000 سنة وظلت لها اعتبارات فنية واجتماعية ودينية إذ تم تقسيمها إلى نوعين هما خواتم معدنية وخواتم معدنية مرصعة بالأحجار الكريمة.
من جهته قال خبير الأحجار الكريمة المهندس محمد جرخي لـ(كونا) إن الخواتم المرصعة بالأحجار الكريمة والمنقوشة بعبارات إسلامية وآيات قرآنية انتشرت منذ العصر العباسي وقبل ابتكار الأجهزة الحديثة الخاصة بالنقش على الحجر.
وأضاف جرخي أن القدماء كانوا يعتقدون بأن اقتناء الأحجار الكريمة يحميهم من بعض الأخطار خصوصا وقت الترحال فيما اعتقد آخرون بأنها تحميهم من الشر والحسد.
ورأى أن "الأحجار الكريمة مرتبطة بعلم الطاقة إذ إنها تمد الجسم بالطاقة الإيجابية وأخرى تمدها بالطاقة السلبية وذلك عند اختيار أحجار غير مناسبة للجسم ومن الممكن أن تؤثر على نفسية الإنسان".
وأوضح أن السوق الكويتي المختص ببيع الأحجار الكريمة في مجمع التراث بسوق المباركية يشهد إقبالا كبيرا من الرجال والنساء لشراء الأحجار التي تصاغ للخواتم والمجوهرات.
وأشار إلى أن الرجال يفضلون شراء الأحجار التي لها قيمة مالية عالية مثل حجر (العقيق) و(الفيروز) و(الدر) كما يفضلون حجر (الزمرد) و(الياقوت) و(الزفير) لجمالياتها وندرتها بينما تفضل النساء شراء أحجار الفيروز (الشذر) و(الزبرجد) و(الأوبال).
وأفاد بأنه يتم حاليا جلب الأحجار الكريمة من مختلف دول العالم مثل كولومبيا والبرازيل والهند وسيرلانكا والمغرب ويتم ذلك سواء عبر عمليات التنقيب تحت الأرض أو شرائها من الأسواق العالمية الموثوقة.
ولفت جرخي إلى أنه يتم فحص الأحجار الكريمة عن طريق المختبرات المختصة الموجودة في العديد من الدول منها البحرين والإمارات مبينا أن هناك جهازا خاصا لفحص الأحجار يسمى (جهاز قراءة معامل الانكسار).
ودعا المهتمين باقتناء الأحجار الكريمة إلى ضرورة فحص الأحجار الكريمة قبل شرائها نظرا لازدياد المتاجر التي تبيع الأحجار المزيفة والملونة.
تجدر الإشارة إلى أنه في شهر أكتوبر الجاري تشارك دار الآثار الإسلامية ممثلة في (مجموعة الصباح الآثارية) بعدد من المقتنيات النادرة في معارض جديدة في الكويت والإمارات ويتضمن المعرض الأول 30 تحفة نادرة تعود للقرون الأولى بعد الميلاد.
كما ستشارك الدار بالمعرض الثاني الذي سيقام في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية في 25 الجاري ويستمر حتى أبريل 2024 تحت عنوان (زينة البلاط الملكي في الهند) بما يزيد على مئة تحفة من المجوهرات التي صاغها فنانون من عصر دولة السلاطين في دلهي وإمبراطورية المغول في الهند للتعرف على كيفية وأساليب زخرفتها و تنوع مكوناتها الثمينة. (النهاية) ا ع ب / أ م ح
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